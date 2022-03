Vir življenja. Ob tej besedni zvezi domala vsi zagotovo najprej pomislimo na – vodo. Brez vode namreč ni življenja, ta je nujna za njegovo ohranjanje, življenje je nenazadnje izšlo iz vode, zato tudi pri raziskovanju planetov, na katerih bi bilo ali je včasih bilo možno življenje, najprej preverijo, če na njih je ali je bila voda. V kakršni koli obliki. Če je ni (bilo), tudi življenja ni (bilo).

No, v podobnem smislu, kot je voda vir življenja za živa bitja, je bilo za avtomobile vir življenja več kot stoletje bencinsko gorivo. Pa v manjši meri seveda tudi dizelsko. Brez tega ni bilo ničesar, avto se brez tekočega goriva ni mogel premikati, bil je »mrtev«. In pri veliki večini je še vedno tako. A sčasoma je ta avtomobilski vir življenja začel toliko bremeniti okolje okoli sebe, da je postal nevaren, v končni fazi, za življenje samo. Zato vir življenja številnih avtomobilov, in bo v prihodnjih letih še bistveno pogosteje, postaja elektrika. Pri čemer je avto, ki vse skupaj najbolje pooseblja, škoda enyaq iV. Njegovo ime namreč izhaja iz irske besede enya, ki pomeni – vir življenja. Verjetno ga že poznate, gre za udobnega električnega športnega terenca in prvi Škodin avtomobil, ki so ga od prvega vijaka naprej zasnovali kot izključno električno vozilo. Zaradi tega se njegovo ime tudi začne s črko e, s katero se bodo začenjala imena vseh Škodinih povsem električnih avtomobilov, medtem ko njegovo športno-terensko nrav potrjuje črka q, s katero se končajo imena vseh Škodinih športnih terencev.

No, enyaq, ki je zvezda tokratnega zapisa, pa ni »navaden« enyaq, temveč avtomobil s polnim imenom škoda enyaq coupe iV. Jasno torej, gre za kupejevsko izvedenko, ki je, kot se za kupe spodobi, oblikovno še atraktivnejša. V sprednjem delu, vse do B-stebrička, je ta avto sicer na las podoben svojemu starejšemu bratu, oblikovno bistvo pa je nadaljevanje, njegov zadek, pri katerem se zadnja šipa spušča položneje, celotna silhueta pa zato deluje bolj dinamično. Kljub temu se dimenzijsko od običajne izvedenke ne razlikuje kaj bistveno oziroma se razlike merijo v milimetrih. Dolžinska mera tako znaša 4,65 metra, medosna razdalja 2,77, oboje pa enyaqu coupe ob dobri zasnovi zagotavlja izjemno prostorno potniško kabino, v kateri le na zadnjih sedežih prostora za glavo, zaradi kupejevske oblike, zmanjka za res visoke potnike, nad 190 centimetrov višine. Brez skrbi pa boste lahko tudi vsi družinski uporabniki, saj je prtljažnik s 570 osnovnimi litri (le 15 manj kot pri običajnem enyaqu) ogromen.

Z udobjem in izjemno kakovostjo izdelave ter izbranih materialov, ki so na stopnji premijskih znamk, nas je presenetil že običajen enyaq, coupe je vse skupaj le potrdil, še bolj pa smo z njim uživali med vožnjo. Kar pa niti ni čudno, saj smo se z njim spoznavali v različici RS. Da, prav ste prebrali, enyaq coupe je prva električna škoda, ki ponuja tudi športno različico RS. Še več, edinole takšen enyaq coupe bo na začetku naprodaj (več v pogovoru). RS poganjata dva električna motorja, vsak po en kolesni par, s sistemsko močjo kar 220 kilovatov (300 konjev). Za dodaten užitek v vožnji poskrbijo vse pozitivne lastnosti električnih avtomobilov (zvezno pospeševanje, brez prestavljanja, tišina...), enyaq pa se ob tem lahko pohvali po eni strani z udobnim vzmetenjem, po drugi pa tudi z dovolj odzivnim volanskim mehanizmom in »trdoto«, ki mu zagotavljata športno vijuganje skozi ovinke. Odvisno tudi od voznega programa.

Poleg izvedenke RS, ki ima dodatno oznako 80x (80 označuje, da ima na voljo najzmogljivejše baterije neto kapacitete 77 kilovatnih ur, x pa štirikolesni pogon), bo enyaq coupe z enako zmogljivimi baterijami malce kasneje na voljo še v »običajni« različici 80x, pri kateri sistemska moč dveh elektromotorjev znaša 195 kW (265 KM), in v različici 80, pri kateri en elektromotor s 150 kW (204 KM) poganja zadnji kolesni par. Verzija z oznako 60 pa bo premogla manj zmogljive baterije (kapaciteta 58 kWh) in šibkejši motor (132 kW/180 KM), ki bo prav tako poganjal zadnji par. Doseg enyaqa coupe na papirju znaša od 416 (različica 60) do 544 kilometrov (različica 80), v praksi pa se jim seveda lahko približamo le v optimalnih razmerah, sicer je treba odšteti nekaj 10 kilometrov – več na avtocesti in manj v mestih.

Odveč je seveda podarjati, da ponuja ogromno varnostnih in udobnostnih pripomočkov, kot tudi, da omogoča različne vrste polnjenj, na najhitrejšem vse različice omogočajo polnjenje baterij od 10 do 80 odstotkov v približno pol ure. Kdaj natančno bodo prvi dostavljeni v Slovenijo, pa je še neznanka. Pri Škodi so namreč odkrito priznali, da ta hip proizvodnja enyaqov stoji, saj je zaradi vojne v Ukrajini ustavljena dobava posebnih žičnatih elementov, ki jih izdelujejo le tam, a računajo, da bodo to težavo kmalu prebrodili. Cene osnovnejših različic bodo tudi pri nas znane kasneje, RS pa stane 60.474 evrov.