Seveda se je to že zgodilo tudi meni, sočne kletvice, ki sem jo tedaj na glas izrekel, pa raje ne bom ponovil. Kot je ne želi ponoviti kakšnih 1000 Slovencev in milijon Evropejcev, ki vsako leto storijo to napako. Zato ne čudi, da vsak drugi Evropejec pozna nekoga, ki se mu je napačno točenje goriva že primerilo, skupni strošek popravil pa presega milijardo evrov. In kaj storiti, da tudi vas po nepotrebnem ne bo udarilo po žepu? Možnosti so vsaj tri. Prva možnost: na bencinski črpalki skušajte biti maksimalno zbrani, brez nepotrebnega telefoniranja ali pogovarjanja s sopotnikom. Druga možnost: kupite poseben prenosljivi pokrovček (zanj boste odšteli okoli 50 evrov), ki onemogoča, da bi ožjo bencinsko nalivno ročko vstavili v širšo dizelsko odprtino rezervoarja. Tretja možnost: kupite vozilo tiste znamke (prvi na trgu je bil Ford), ki ima že serijsko vgrajen sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva.

Zanimivo, da se število voznikov, ki naredijo napako, statistično povečuje, kar je najverjetneje povezano s sodobnim načinom življenja, ko ves čas nekam hitimo in tudi za volanom razmišljamo o tisočih stvareh, pogosto še najmanj o vožnji sami. Ob prihodu na bencinsko črpalko pa smo nato še vedno v svojem svetu. Če se vam napaka primeri, seveda ni še konec sveta. Večina ima namreč srečo v nesreči, da je dovolj, da gre avto na »izpiranje želodca« (beri: izpraznjenje posode za gorivo) in menjavo filtra, kar je seveda, poleg časa in žicev, ki jih je izgubil, precej majhen strošek, in sicer dobrih 100 evrov. Če pa pride do poškodb vbrizgalnih šob in visokotlačne črpalke, kar se zgodi v najslabšem primeru, pa vas lahko popravilo stane tudi mesečne plače ali več njih. A večje okvare so prej izjema kot pravilo, saj se polovica ljudi svoje napake zave že ob plačevanju računa na bencinskem servisu.

Že v nekaj letih se lahko zgodi, da se bo trend napačnega točenja goriva obrnil v drugo, pozitivno smer. Ne zato, ker bomo ljudje pri tem rutinskem opravilu bolj pozorni ali zbrani, temveč preprosto zato, ker bodo bencinsko in dizelsko gnani (novi) avtomobili v desetletju ali dveh vsaj na evropskih cestah postali prej izjema kot pravilo. Točenje dizla ali bencina pa bo zamenjala elektrika, bodisi doma, v službi ali na poti. Elektrifikacija bo tudi na tem področju naredila red, vsaj med ljudmi, ki si bodo električni avto lahko privoščili. Med lastniki rabljenih pa bodo sočne kletvice ostale del vsakdanjika...