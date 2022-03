Podcenjevanje. Če kdo, so ga deležni (tudi) avtomobili iz Rusije. »Kako podvojiti vrednost lade? Napolnite jo z gorivom,« se je glasila neslana šala. Toda lada niva je bila in je še vedno verjetno eden najbolj prepoznavnih avtomobilov, ki so kadar koli zapeljali s tekočega traku tovarne v Rusiji, priljubljena pa je tudi med Evropejci. Z razlogom: njene terenske sposobnosti so izjemne, precej manj pa je udobna, zmogljiva in tudi varna. Toda lada niva ni tipičen predstavnik ruske avtomobilske industrije, zagotovo pa je glavni izvozni produkt. »Če obstaja znamka, ki definira avtomobilsko industrijo v Rusiji, je to Lada. Njeni začetki segajo v čase hladne vojne, še danes pa sodi med pomembnejša podjetja,« pravi analitik Ryan Knutson.

Ruska avtomobilska industrija ima sicer dolgo brado, v njej pa je zaposlenih približno 600.000 ljudi oziroma odstotek vse delovne sile. Lani so izdelali 1,67 milijona vozil, od tega največ Hyundai in Kia (skupaj 377.612), AvtoVAZ (350.714) in Renault-Nissan-Mitsubishi (212.623), kar je približno 2,5 odstotka svetovne proizvodnje. Del AvtoVAZ, katerega tovarna je ena največjih v vzhodni Evropi, je znamka Lada, podjetje pa je v 68-odstotni lasti skupine Renault.

Moskvič 408 motoriziral Sovjetsko zvezo

Zgodba o začetkih industrije na kolesih ima dolgo brado, saj je že v začetku 18. stoletja Ivan I. Polzunov konstruiral prvi dvovaljni parni motor. Rusi so se tudi kasneje izkazali kot prvovrstni izumitelji, na prehodu iz 19. v 20. stoletje pa je inženir Hipolit V. Romanov zasnoval prvi ruski električni avto. Razvoj industrije je bil hiter, do leta 1915 so izdelali približno 1000 avtomobilov in celo organizirali prvi salon. Prvo večjo tovarno so zgradili leta 1927 v Moskvi, a je bilo povpraševanje po vozilih večje od ponudbe, zato so kmalu zgradili še eno, svojo slavo pa je po drugi svetovni vojni doživela pod imenom Moskvič. Prav moskvič 408, ki so ga predstavili v začetku 60. let, je bil prvi ekonomični avto, ki je motoriziral tedanjo Sovjetsko zvezo. Tudi preostali proizvajalci, MZMA, GAZ in ZAZ, pa so začeli ponujati štirikolesnike za množično proizvodnjo. Največjo ekspanzijo je trg doživel v začetku 90. let, ko so drastično zmanjšali uvozne dajatve, uvoženi avtomobili pa so predstavljali 49 odstotkov celotne prodaje. To ni bilo po godu domačim podjetjem, ki so začela sodelovati s tujimi, da so prišla do svežega kapitala, in izvažala predvsem na evropske trge. Lada je tako samo v Veliki Britaniji letno prodala več kot 30.000 vozil, ki pa so se kmalu izkazala za nezanesljiva. Potreben je bil vložek med 1000 in 2000 dolarji, da so ustrezala varnostnim zahtevam.

Ford je bil leta 2001 prvi zahodni proizvajalec s tovarno v Rusiji, v katero so za proizvodnjo focusa vložili 150 milijonov dolarjev, focus pa je kmalu postal najbolje prodajani tuji avto. Kljub temu je 90 odstotkov vse proizvodnje odpadlo na domača podjetja. To so bili časi, ko so bili makroekonomski trendi pozitivni, plače so rasle, posledično je trg avtomobilov doživljal razcvet. Leta 2005 so skupno prodali 1,44 milijona novih vozil, od tega je bilo 43 odstotkov tujih modelov. Do leta 2008 je bil ruski avtomobilski trg najbolj rastoč na svetu. Nato je udarila finančna kriza in proizvodnjo več kot prepolovila na 597.000 enot. Vlada se je odzvala s protekcionističnimi ukrepi v višini pet milijard dolarjev za podjetja v težavah in kreditiranje potencialnih kupcev do 600.000 rubljev (20.000 dolarjev). Tedanji predsednik vlade Vladimir Putin je ukrep označil kot ključen pri ohranjanju delovnih mest, AvtoVAZ pa je že v začetku leta 2010 podvojil proizvodnjo in bil znova dobičkonosen.

Proizvodnja ustavljena, zaposleni na dopustu

Avtomobilska industrija je pomemben gospodarski sektor in posredno vključuje do tri milijone Rusov, podjetja pa so pomembna tudi z vidika zagotavljanja socialnih pravic. Tako je na primer tovarna AvtoVAZ v Toljatiju ključna za celotno regijo, v njej je zaposlenih 32.500 ljudi, obratuje pa 24 ur na dan in vse dni v tednu. Velja za visokotehnološko in inovativno. A ni bilo vedno tako. Preden je svoj delež kupil Renault, je spominjala na Detroit v letu 1920. Vse so delali ročno, robotov ni bilo. Da bi dokazal, kako zelo pomembna je, se je Putin odločil za simbolično gesto in za volanskim obročem lade kaline sport prevozil 2165 kilometrov, izkušnjo pa označil kot izjemno in nad pričakovanji.

Prav Putin je kriv, da so proizvodnjo Lade pred dvema tednoma začasno ustavili, zaposlene pa poslali na prisilni dopust. In sicer zaradi pomanjkanja rezervnih delov kot posledica ruskega napada na Ukrajino. Kaj podobnega je doslej veljalo za nemogoče, saj so se dobaviteljske verige skozi desetletja izkazale kot vsemogočne in zanesljive. Danes pa petina vseh delov prihaja iz držav zunaj Rusije, predvsem iz Romunije. »Ko se trgovanje ustavi, se ustavi tudi AvtoVAZ. Putin se tega dobro zaveda,« pojasnjuje nekdanji član uprave, ki pa ne želi biti imenovan. Brez pomoči lastnika Renaulta bo trajalo mesece ali celo leta, da bo na tekočih trakovih vse delovalo tako, kot je nekoč. Lada je seveda najpomembnejša ruska znamka, vsak peti lani prodani avto na domačih tleh je namreč nosil njeno značko. »AvtoVAZ je podjetje, ki zelo sodeluje z domačimi dobavitelji, zato je velika katastrofa, če se proizvodnja ustavi. Za Ruse je Lada simbol vzpona industrije,« pravi analitik podjetja Kepler Cheuvreux Thomas Besson.

Na ruskih cestah se sicer vozi 46 milijonov avtomobilov, ki so v povprečju stari 15 let, veljajo pa za pokvarljivo blago. »Avto sem vedno popravljal sam in ga še nikoli nisem zapeljal v garažo. Je poceni za vožnjo, poceni za popravilo in za nameček udoben,« o svoji ladi pravi Vadim Ivanov, čistilec cest, ki živi v bližini Sankt Peterburga. Za Putina so avtomobili na cestah dokaz gospodarske moči. Tudi zato mu trenutne razmere niso po godu, a je preponosen, da bi svojo zmoto priznal.