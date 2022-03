»Na klopi Olimpije je prišlo do spremembe. Dino Skender od danes dalje ni več trener zmajev. Dinu Skenderju se ob tem zahvaljujemo za vse, kar je dal Olimpiji, in mu v prihodnje želimo kar največ sreče. Nogometni klub Olimpija Ljubljana bo ime novega trenerja članske ekipe javnosti sporočil v kratkem,« so med drugim zapisali pri Olimpiji. Ta po 28 krogih Prve lige Telemach zaseda tretje mesto, za vodilnim Mariborom zaostaja za sedem točk.

»Potem ko se je Olimpija na tekmi 28. kroga Prve lige Telemach z Domžalami razšla z neodločenim rezultatom in je niz brez zmag povečala na tri obračune, je vodstvo kluba sprejelo odločitev o menjavi na trenerski klopi. Vodstvo ljubljanskega kluba je odločitev sprejelo po tehtnem in temeljitem premisleku ter ob močno prisotnem prepričanju, da je v tem trenutku to najboljša možna poteza za Olimpijo,« so še zapisali zeleno-beli. Skender, ki je zeleno-bele že vodil tudi ob koncu sezone 2019/20, je oktobra na klopi Olimpije zamenjal Sava Miloševića.