Od letošnjih oskarjev, ti so bodo zgodili 27. marca v gledališču Dolby v Hollywoodu, lahko pričakujemo predvsem še več glamurja na rdeči preprogi. Ta se nanaša na obleke, ki jih na odmevnih gala dogodkih nosijo slavni. Kljub publiciteti, ki je namenjena podelitvam nagrad, imajo tudi drugi dogodki na rdeči preprogi, kot je Met Ball, ki ga gosti Vogue, pomemben vpliv na svet mode. Seveda tako v pozitivnem kot v popolnoma zgrešenem dojemanju »kodeksa oblačenj«, kot si ga je tiste noči, pred 20 leti, na 73. podelitvi oskarjev privoščila Islandska glasbenica Björk. Obleka, ki jo je oblikoval makedonski oblikovalec Marjan Pejoski, je bila oblikovana kot labod, na sami prireditvi pa si je privoščila gibe, ki so posnemali polaganje jajca na rdeči preprogi. Če nihče drug, še najmanj pa modni kritiki, je bila nad kreacijo navdušena sama, saj si je dala izdelati kar dve obleki, saj je ni bilo mogoče očistiti v kemično čistilnico.

Ciljaj visoko ali pojdi domov

O tem, kako priljubljene so obleke na rdeči preprogi na podelitvi oskarjev smo lahko priča preteklih let, ko smo spremljali na stotine osupljivih večernih oblek. Oskarji so od nekdaj imeli kodeks oblačenja. Leta 1968, ob 40. obletnici slovesnosti, je kostumografka Edith Head poslala podroben (čeprav bolj dostojanstven) zapis udeležencem oskarjev. »Kot veste, so dolge obleke (brez mini ali dnevne dolžine) veliko bolj primerne in elegantne na odru in pred kamero z zlatimi kipci v ozadju.«

In kdo vse do danes velja za najbolje oblečeno zvezdo na rdeči preprogi oskarjev? Ciljaj visoko ali pojdi domov bi se lahko reklo vrednosti oblek, ki se gibljejo okoli nekaj milijonov dolarjev. Samo Diorjeve obleke, ki jo je Jennifer Lawrence nosila ob prevzemu svojega zlatega kipca za najboljšo igralko leta 2013 je bila vredna nekaj milijonov dolarjev. Govorilo se je, da je bila samo obleka vredna 4 milijone dolarjev, koliko je dobil samo zato, da jo je nosila ne ve nihče. Nicole Kidman je denimo leta 1997 prejela 2 milijona dolarjev, da je nosila Diorjevo obleko. Okoli 150.000 dolarjev je bila vredna obleka znamke Calvin Klein, ki jo je okrašeno z biseri na podelitvi leta 2015 nosila Lupite Nyong'o. Kasneje je bila obleka ukradena iz njene hotelske sobe. Dobrih 200.000 dolarjev pa je bila vredna obleka Armani Privé s swarovski kristali, ki jo je leta 2007 nosila Cate Blanchett.

Vedno manj klasičnih kreacij

In čeprav je tehnično opisan kodeks oblačenja za oskarje formalna »črna kravata«, s črnim smokingom za moške in plesno obleko za ženske, je z leti postal manj strog, saj se tudi moški odločajo v barve, kot sta temno modra in mornarska ali barva pudra, ki jo je pred leti izbral Jared Leto. Prav tako se ženske vedno bolj odmikajo od klasičnih večernih, plesnih oblek in izbirajo kreacije v različnih dolžinah, včasih celo za obleke.

In če se samo ozremo v lanski sprehod po rdeči preprogi oskarjev. Vsekakor ostaja prijeten spomin na Zendayo, Regino King, Carey Mulligan, Colman Domingo in Andro Day, ki so bile nekatere izmed najbolje oblečenih zvezd. Seveda pa ostajaj imena iz preteklosti, ki so vsaj po eleganci praktično nepremagljiva. Tako legendarni prosojni kombinezon Arnolda Scaasija, ki ga je leta 1969 nosila Barbre Streisand. Dokaz da tudi zabaven odnos do rdeče preproge zmaga je zagotovo Salma Hayek, ki je leta 1997 s tiaro na glavi navdušila s kreacijo Armani look. Prav tako ne gre za prezreti Céline Dion in narobe obrnjenega smokinga modnega guruja Christiana Diorja, pa boho obleka Cameron Diaz.