Rolando Pušnik, Boris Denič, Jani Čop, Tettey Banfro, Tomaž Tomšič, Jani Kontrec, Uroš Šerbec, Bojan Voglar, Vito Selčan, Borut Plaskan, Tomaž Jeršič, Roman Pungartnik, Aleš Levc, selektor Tone Tiselj ter štirje na žalost že pokojni (Iztok Puc, Boštjan Strašek, Tomaž Čater, pomočnik Miro Požun) - to je bila reprezentanca Slovenije, ki je prav v Golovcu 18. marca 1992 odigrala prvo uradno tekmo na domačih tleh v zgodovini samostojne države in premagala Italijo z 19:13. Večina takratnih reprezentantov je bila včeraj med častnimi gosti v dvorani, njihovi nasledniki pa so zahodne sosede dobrih 30 let kasneje ugnali še z zadetkom večjo razliko (28:21). V drugem (zadnjem) krogu kvalifikacij jih zdaj čakata še tekmi s Srbijo: prva bo 13. aprila v Celju, povratna pa 16. aprila v Kragujevcu.

Selektor Uroš Zorman se je v primerjavi s tekmo v Padovi odločil za tri kadrovske rošade: namesto kapetana Jureta Dolenca (na zadnjem treningu si je poškodoval stegensko mišico), Miha Zarabca in Tadeja Mazeja je izbral Darka Cingesarja, Staša Skubeta in Matica Grošlja. Njegov stanovski kolega Riccardo Trillini je bil prisiljen izvesti le eno menjavo: zaradi družinske tragedije je Stefana Arcierija nadomestil Max Prantner. Slovenci so v boj ob dveh jubilejih - deseta tekma proti Italiji in naskok na deseti nastop v zgodovini SP - začeli precej bolj resno in motivirano kot v Padovi, kar je bilo vidno tudi na semaforju (3:0, 5:1, 8:3, 11:5), a v končnici prvega polčasa so gostje prepolovili zaostanek in na odmor odšli le z minus tri.

V prvem polčasu je v domačih vratih blestel Klemen Ferlin (9 obramb, 53-odstotna uspešnost), član nemškega kluba Erlangen in slovenska obramba pa sta imela največ težav z Andreom Parisinijem, krožnim napadalcem francoskega Istresa, ki je v manj kot 40 minutah dosegel kar šest golov. Italijani so do takrat prednost Slovencev spet zmanjšali le na tri (12:15), a v nadaljevanju se je Zormanova četa le zbrala, v končnici povedla z rekordnimi osmimi goli naskoka (25:17, 28:20), sedmič premagala Italijo in opravila prvo polovico naloge v napredovanju na SP 2023 na Poljskem in Švedskem.

Organizator igre Dean Bombač, član madžarskega kluba Pick Szeged, je bil s sedmimi goli prvi strelec Slovenije, toliko pa jih je za goste dosegel tudi Parisini. »Pred prvo smo imeli le en skupen trening, zdaj štiri, pet normalnih, in razlika je očitna. Raven naše igre je bila tokrat precej višja, predvsem v obrambi, v kateri Italijanom nismo pustili kaj dosti priložnosti. A spet smo zgrešili veliko stoodsotnih priložnosti. Toda če bomo tudi na naslednjih tekmah zgrešili toliko zicerjev in zmagovali, takoj podpišem,« napoveduje Dean Bombač.