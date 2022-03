Zadnja slalomska tekma sezone se je za slovensko alpsko smučanje končala najbolje v sezoni. Po paralelni tekmi v Lechu je Andreja Slokar dosegla svojo drugo zmago v svetovnem pokalu, potem ko je v soboto tekmice ugnala v slalomu. Ajdovka je bila s startno številko 13 po prvi progi šesta. V drugi je s sijajnim smučanjem v spomladanskih razmerah v cilju za debelo sekundo ugnala mladinsko svetovno prvakinjo Hrvatico Zrinko Ljutić, ki je s petim mestom pripravila največje presenečenje tekme. V nadaljevanju je odbila napad najboljše peterice, med katero se ji je na pol sekunde zaostanka najbolj približala vodilna po prvi progi Lena Dürr. Ana Bucik, ki je s startno številko 2 prvič tekmovala med elitno sedmerico, je bila po prvi progi tretja, s končnim četrtim mestom pa je izboljšala svojo doslej najboljšo slalomsko uvrstitev v svetovnem pokalu. Novogoričanka je za zmagovalnim odrom, ki ga je s 3. mestom ujela najboljša slalomistka zime Petra Vlhova, zaostala za 23 stotink.

Poljšak zelo zadovoljen

"Za mano je krasen dan. Presenetljivo sploh nisem bila živčna. Na startu mi je bilo točno jasno, kaj moram narediti in potem se mi je sestavilo. Celo sezono sem govorila, da se smučam dobro, da v slalomu lahko nekaj naredim. Dokazala sem, da sem lahko tudi najhitrejša in občutek je super. Res sem zadovoljna, sedaj moram malce zadihati in prespati. Zmagati v slalomu je noro," je svoj največji uspeh v svoji paradni disciplini opisala 24-letna Andreja Slokar, ki je bila odlična tudi na olimpijskih igrah, kjer je bila v slalomu peta.

"Z rezultatom sem lahko zadovoljna. So pa bile stopničke velika želja in je v tem veselju tudi malo razočaranja. Vseeno je za menoj res dobra sezona in se že veselim naslednje," je bila kratka in jedrnata Ana Bucik, ki je na včerajšnjim veleslalomu na 16. mestu ostala brez točk svetovnega pokala. Nad izjemnim slovenskim slalomskem izkupičkom je bil zelo zadovoljen tudi glavni slovenski trener Sergej Poljšak: "To je bila perfektna tekma za našo ekipo. Andreja in Ana sta imeli zelo dobro izhodišče že po prvi progi. Andreja je vse skupaj lepo nadgradila in premagala vse tekmice. Mirno lahko ocenim, da je bil v Meribelu zelo uspešen zaključek slalomske sezone.”

Primorki svetli izjemi

Moški veleslalom je petič v sezoni dobil Marco Odermatt ter ob olimpijskemu naslovu potrdil, da je bil v tej sezoni daleč najboljši veleslalomist in alpski smučar. Najbližjega zasledovalca v skupnem seštevku Aleksandra Aamodta Kildeja je ugnal za debelih 400 točk. Najbolj zanimiva preizkušnja konca tedna je bil ženski veleslalom. Federica Brignone je dobila veleslalomsko tekmo svetovnega pokala po dveh letih ter v skupnem seštevku na tretjem mestu zbrala prek 1000 točk svetovnega pokala. Bolj zanimiv je bil troboj za veleslalomski kristalni globus, ki ga je drugič v karieri dobila Tessa Worley. Francozinja je morala ugnati Švedinjo Saro Hector, imela pa je tudi nekaj športne sreče, saj se vodilna po prvi progi Mikaela Shiffrin v spomladanskih razmerah na drugi progi ni znašla. Če bi Američanka zmagala, bi se ob skupni zmagi svetovnega pokala veselila še veleslalomske lovorike, tako pa je zasedla tretje mesto. Na zadnji tekmi sezoni so včeraj Norvežani dokazali, da so najboljši slalomisti. Po Flachauu je drugo zmago zapored v svetovnem pokalu osvojil Atle Lie McGrath, ki je ugnal Henrika Kristoffersna, tretjič zmagovalca slalomskega seštevka svetovnega pokala. Trojno norveško zmago je s tretjim mestom preprečil Avstrijec Manuel Feller.

Žan Kranjec je na veleslalomu razočaral ter na 17. mestu ostal brez točk svetovnega pokala. Olimpijski podprvak sezone ni končal znotraj elitne veleslalomske sedmerice. Za slovensko moško reprezentanco je v svetovnem pokalu slabša sezona od pričakovanj. Najbolj sta razočarala Žan Kranjec in Štefan Hadalin, ki se je zaradi osebnih razlogov iz reprezentance odmaknil za nedoločen čas. V hitrih disciplinah je bil storjen napredek, a ni bilo presežka. Ženska reprezentanca je bila ekipno izjemno uspešna. Junakinji zime sta bili Primorki Andreja Slokar in Ana Bucik, osmoljenki pa Meta Hrovat, ki je z novim trenerjem Liviom Magonijem zaostala za pričakovanji, in Ilka Štuhec, ki je bleda senca nekdanje šampionke.