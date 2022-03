Še vedno potekajo hudi poulični boji v središču porušenega Mariupolja, ki na jugovzhodu Ukrajine povezuje Krim s separatističnima območjema Donecka in Luhanska. Ruska vojska je sicer v soboto zatrdila, da je premagala obrambo mesta in da ima opraviti le še z manjšimi žepi odpora. Še vedno pa se ni moglo umakniti 300.000 ljudi, ki se skrivajo po kleteh. Po pisanju pariškega dnevnika Le Monde na stanovanjske bloke vsak dan pade od 50 do 100 ruskih bomb, več sto granat in več sto raket. Tako je ruska vojska v soboto porušila šolo za umetnost, v katero se je pred tem po trditvah mestnih oblasti zateklo 400 otrok, žensk in starejših oseb. Še vedno ni jasno, kaj je z okoli tisoč ljudmi, ki naj bi od srede ostali pod ruševinami zbombardiranega mestnega gledališča. Menda pa so trupla tudi na ulicah Mariupolja. Izjemno gospodarsko škodo za to mesto pa pomeni sobotno uničenje velike železarne in jeklarne Azovstal. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je še vedno za pogajanja s Putinom, je v videu sporočil: »To, kar je okupator storil temu mirnemu mestu (Mariupolju), je zločin, ki se ga bodo spominjali še stoletja.«

Več sto kilometrov zahodneje od Mariupolja potekajo srditi boji za Mikolajev, kjer ukrajinski vojaki preprečujejo ruski vojski, da bi ob obali Črnega morja prodrla na območje Odese, največjega ukrajinskega pristanišča. V petek zjutraj je ruska raketa v Mikolajevu z zemljo zravnala vojašnico, v kateri je spalo okoli 200 ukrajinskih vojakov. V obkoljenem in porušenem mestu Černigiv na severu je po trditvah tamkajšnjega župana ruska bomba zadela bolnišnico, v kateri je umrlo več deset ljudi. Nadaljujejo se tudi bombardiranja Kijeva in Harkiva.

Rusija uporabila izstrelek, proti kateremu ni obrambe

Konec tedna je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da je njihova vojska prvič uporabila nadzvočni izstrelek kindžal: v soboto so z njim uničili podzemno skladišče orožja in municije na zahodu Ukrajine v bližini Romunije, v nedeljo pa veliko skladišče goriva v bližini Mikolajeva. Pred tem Rusija ni uporabljala kindžala, tudi v Siriji ne. Gre za izstrelek, proti kateremu ni obrambe, in to ne samo zaradi hitrosti, ampak tudi zato, ker mu je mogoče med letom spremeniti smer.

Ruska vojska se je v zadnjem tednu, ko je postalo očitno, da ni tako zelo močnejša od ukrajinske (kot so v Moskvi mislili pred 24. februarjem), preusmerila v strategijo izčrpavanja nasprotnika. To pomeni nenatančno uporabo težkega orožja, kar povečuje število civilnih žrtev in uničevanje civilne infrastrukture. Skratka, ker Putinu ne gre dobro, bo zdaj še bolj rušil in še bolj ubijal, da bi s terorjem dosegel kapitulacijo Ukrajine. Menda ne ruska ne ukrajinska vojska nimata dovolj moči, da bi spremenili situacijo na bojišču. Ruska vojska ima težave tudi zato, ker njeno preskrbovanje ovirajo ukrajinske enote v njenem zaledju.

Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu, ki je v dobrih odnosih z obema državama, pa je sporočil, da sta Rusija in Ukrajina »blizu sporazuma«. Dogovarjata se o nevtralnosti Ukrajine, o razoroževanju in varnostnih zagotovilih, o »denacifikaciji«, kar zahteva Rusija, o enakopravnosti ruščine v Ukrajini ter o statusu Krima, Donecka in Luhanska.