Kaj je bilo Johnsonu, da se je odločil za to žaljivo primerjavo? Vse kaže, da se mu je zaradi izboljševanja rejtinga v raziskavah javnega mnenja dvignil greben, ki se mu je zelo povesil po izbruhu afere zaradi zabav v času covida, ta mu je celo zamajala premierski stolček. Ne samo opozija, ampak tudi številni konservativni poslanci so zaradi nanizanke zabav v Downing streetu 10 med tremi covidskimi karantenami, ko jih ne bi smelo biti, zahtevali njegov odstop. Pohvale, ki jih je žel po začetnem verbalnem odzivu na rusko invazijo na Ukrajino, in prepričanje, da mu je rešila politično kožo, so mu očitno stopile v glavo. Brexit je pokazal svoje ostre zobe že v sprva sramotno počasnem odzivu konservativne vlade na ukrajinsko krizo beguncev. V sobotnem govoru na spomladanskem kongresu konservativne stranke pa je Johnsona brexit navdihnil za primerjavo, ki jo je nekdanji belgijski premier in glavni brexitski pogajalec Evropskega parlamenta Guy Verhofstadt, razglasil za norost.

Slavna primera svobode: brexit in cepljenje?

Johnson, ki ga mora biti še vedno strah izjemno počasne policijske preiskave dvanajstih »covidskih« zabav, je zelo očitno poskusil obnoviti enotnost stranke pod brexitsko zastavo, ko je v govoru ocenil, da je »svet v tem trenutku soočen z izbiro med svoodo in zatiranjem«.

»So nekateri po svetu, med njimi so celo nekatere zahodne vlade, ki hočejo priklicati nazaj nekaj čemur pravijo realpolitik, in pravijo, da bi bilo za nas bolje, da se sprijaznimo s tiranijo. Vem, da ljudje v tej državi (Britaniji), kot ljudje v Ukrajini, vedno instinktivno izberejo svobodo. Lahko vam navedem dva slavna nedavna primera. Ne verjamem, da so britanski ljudje v tako velikem številu (52 odstotkov, ob 72-odstotni volilni udeležbi), glasovali za brexit, ker bi bili sovražni do tujcev. To so naredili zato, ker hočejo svobodno početi stvari drugače, in ker hočejo, da lahko ta država sama odloča o svoji usodi,« je dejal Johnson. Kot drugi nedavni slavni primer britanskega instiktivnega odločanja za svobodo je navedel odločitev za cepljenje proti covidu. Otočani so se, po njegovem, množično cepili (92% enkrat, 86% dvakrat, 67% trikrat), ker želijo normalno nadaljevati svoje življenje, in »so siti tega, da jim ljudje kot je on, govorijo, kaj naj delajo«.

Osuplost in obsodbe

Johnsonova primerjava je povzročila osuplost.in obsodbe. Ne samo zato, ker je Ukrajina po začetku ruske invazije zaprosila za članstvo v EU, ampak tudi zaradi Johnsonovega namiga, da je tudi EU tiranija, iz katere je potrebno pobegniti. Evropski voditelji se zgražajo. Johnson se je želel pokazati na izrednem vrhu EU o Ukrajini, ki bo v četrtek. Zdaj je malo verjetno, da ga bodo povabili. Verhofstadt je o Johnsonovi »nori primerjavi« zapisal, da je bil brexit odločitev o zmanjšanju svoboščin in odhodu iz EU. »Ukrajinci pa hočejo več svobode in vstop v EU.« Nekdanji poljski premier in predsednik Evroskega sveta Donald Tusk je Johnsonovo primerjavo ukrajinskega boja proti ruski invaziji z brexitsko bitko za izstop iz EU razglasil za žaljivo. V tvitu je napisal: »Še vedno se spomnim Putinovega in Trumpovega navdušenja nad referendumom. Boris, tvoje besede želijo Ukrajince, Britance in zdrav razum.«