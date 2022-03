Delegati LMŠ so pred parlamentarnimi volitvami na volilnem kongresu Marjanu Šarcu podelili nov mandat na čelu stranke. Na mestu podpredsednice ostaja poslanka Jerca Korče, medtem ko je na drugem podpredsedniškem mestu Igorja Žavbija zamenjal evropski poslanec Klemen Grošelj. Prva naloga po volitvah bo po Šarčevih besedah normalizacija in vrnitev v demokracijo. »Ljubljane, zaplinjene s solzivcem, nočemo več videti. Siti smo ograj vsak teden, siti smo obračunavanja z mediji in miroljubnimi bralci ustave,« je bil kritičen do potez aktualne vlade.

Spomnil je, da so pred štirimi leti kot neparlamentarna stranka osvojili 13 poslanskih mest, nato pa vložili veliko napora za sestavo vlade, ki je po polovici mandata razpadla. »Moja poteza, ki je sledila pred dvema letoma, je bila radikalna, a hkrati demokratična. Za avtokrate je to puška v koruzi, zame pa želja po novih volitvah. Kdor govori, da sem s tem predal oblast sedanji vladi, je zelo ozkogleden in ve zelo malo o političnem zakulisju.« Prvak LMŠ je prepričan, da bo nova vlada potrebovala visoko podporo, da bi se lahko spopadla z nakopičenimi težavami.

Kot prioritetno je naštel ureditev dostopne in kakovostne zdravstvene oskrbe, zajezitev cen energentov, sanacijo visoke zadolženosti, naslovitev padca gospodarske rasti in zeleni preboj. Šarec kot pogoj za začetek uspešnega mandata sicer vidi takojšen spoprijem s posledicami epidemije. Javnemu zdravstvu je po njegovem mnenju treba takoj nameniti dodatna finančna sredstva za izvedbo nujnih pregledov in operacij, ki zaradi epidemije niso bili izvedeni. S krovnim zakonom, ki ga podpira civilna družba, bi v LMŠ odpravili nekatere sporne ukrepe sedanje vlade. Na primer posege v avtonomijo tožilcev. Prav tako bodo vztrajali pri prenovi zakonov o STA in RTV.

LMŠ se v predvolilni boj podaja z 82 kandidati. Šarec bo kandidiral v domačem Kamniku, za nov mandat se bodo potegovali tudi poslanci Robert Pavšič, Jerca Korče, Jani Möderndorfer, Tina Heferle, Brane Golubović, Rudi Medved in Nik Prebil.