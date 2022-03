Kaj je tisto, kar ostane?

Predstava Usedline, ki je premiero doživela pred dobrim mesecem, vmes pa zaradi zdravstvenih in drugih nevšečnosti tudi večkrat odpadla, je ena tistih posrečenih uprizoritev, ki jim uspeva združiti povsem vsakdanjo tematiko s pretežno nevsiljivim, vendar v tej stišanosti tudi presenetljivo ostrim premislekom sodobnih družbenih razmer in protislovij – s čimer se na eni strani primerno vpenja v prevladujoče repertoarne poudarke naročnika (nastala je posebej za Mestno gledališče ljubljansko), na drugi pa ohranja linijo občutljive, kritično angažirane drže, ki ji dramaturginja Katarina Morano (sicer tudi avtorica besedila) in režiser Žiga Divjak sledita v vseh svojih projektih.