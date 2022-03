S čopiči po Ljubljanski mladinski krožni poti

Jože Rovan, do upokojitve pred dvema letoma glavni za statistiko na ljubljanski ekonomski fakulteti, od leta 2018 tudi predsednik Planinske zveze Slovenije, je vse leto v hribih. Zadnja leta poleti predvsem s kolesom, pozimi turno smuča. Je tudi tisti, ki je postavil in s stroji opremil tehnično ekipo komisije za planinske poti, ki deluje še danes in vzdržuje večino zavarovanih poti pri nas.