Odločilni gol je v 18. minuti podaljška dosegel Blaž Tomaževič. Ljubljančani so četrtfinalni niz začeli zmago s 6:4 v gosteh, potem so na drugi tekmi doma izgubili tesno s 3:4, na tretji v Beljaku pa s 5:8, v Ljubljani je bil nato Beljak boljši s 5:2. Ljubljančani pa so v petek na gostovanju zmagali z 8:6 in podaljšali četrtfinalni niz.