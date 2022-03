Nova tehnična pravila so precej spremenila razmerje moči v karavani; tako kot na večini treningov in kvalifikacijah so tudi na dirki skoraj do konca prevladovali vozniki iz moštev Red Bull in Ferrari.

A prva dirka je ponudila več prehitevanj in bolj izenačene obračune za mesta, na koncu pa tudi nekaj drame, podobne tisti s konca prejšnje sezone. Deset krogov pred koncem je namreč zagorel dirkalnik Pierra Gaslya, po posredovanju varnostnega avtomobila pa je nato ob koncu, ko je že kazalo, da bo končal na stopničkah, Verstappen zaradi tehnične okvare zapeljal v bokse in dva kroga pred koncem odstopil.

To pa še ni bil konec težav za Red Bull, saj se je Mehičan Sergio Perez v zadnjem krogu zavrtel in obstal na stezi, tako da je do zadnje stopničke prišel Hamilton.

Dolgo je sicer kazalo, da bodo prav pri rdečih in ekipi s krili narekovali ritem na dirki, Mercedes pa večji del ni bil dovolj močan, da bi se vmešal v boj za stopničke, na katere je nato podprvak Hamilton - njegov novi sotekmovalec George Russell pa je bil na koncu četrti - prišel predvsem zaradi odstopov obeh tekmecev.

A Leclerc se s temi težavami drugih ni ukvarjal. Odpeljal je izredno dobro dirko, ko je odlično izkoristil že najboljši startni položaj. Nova pravila so hitro pokazala svoj namen in ljubitelji formule 1 so že v uvodnih krogih nove sezone videli več neposrednih in ostrih dvobojev. Eden bolj zanimivih je bil tisti med Leclercom in Verstappnom, ki sta se še pred prvimi postanki borila za vodstvo, boljši pa je bil na koncu Monačan.

Ta si je zmago dokončno privozil po drugem postanku, danes je sicer v veliki meri odločala tudi taktika postankov in izbira pravih pnevmatik, saj so imeli številni dirkači, ko so s svežimi pripeljali iz boksov, vsaj v prvih krogih veliko težav z nadzorom vozila.

V zadnjih krogih je sprva kazalo, da bo morda Verstappen lahko napadel za drugo mesto, Leclerc je bil dokaj zanesljivo v vodstvu, potem pa je prišel dramatičen vložek v obliki varnostnega avtomobila, ki je konkurenco zgostil. Potem pa je v igro vstopil še tehnični "škrat" pri Red Bullu in najprej odnesel visoko uvrstitev Verstappna, potem pa je sredi steze obstal še Perez in namesto dveh visokih uvrstitev so se pri Red Bullu obrisali pod nosom za prve točke v sezoni.

"Presrečen sem, ne bi mogli bolje začeti. Zadnji dve leti sta bili zelo težki in lepo je spet biti na vrhu," je po zmagi dejal presrečni 24-letni Leclerc. "Ferrari se je vrnil. Trdo delo je pokazalo sadove, čestitke Charlesu, meni pa je uspelo poskrbeti za 1-2," je dodal Sainz.

Hamilton je športno priznal, da je bila najnižja stopnička danes največ, kar je bilo dosegljivo: "Čestitke Ferrariju, za nas pa je bila to izjemno težka dirka. To je bilo največ, kar smo lahko iztržili."

Za Leclerca in Ferrari je to sploh prva zmaga po septembru 2019 oziroma prva po kar 910 dneh.

Za najboljšo četverico je kot peti do visoke uvrstitve prišel presenečenje uvoda sezone, Danec Kevin Magnussen, ki je v zadnjem hipu vskočil pri Haasu kot menjava za odpuščenega Rusa Nikito Mazepina. Že na treningih in kvalifikacijah se je izkazal, danes pa je pokazal konkurenčno predstavo in zasluženo končal tik pod vrhom.

Šesti je bil nekdanji Mercedesov dirkač Valtteri Bottas, Finec zdaj vozi za Alfo Romeo, sedmi Francoz Esteban Ocon (Alpine), osmi Japonec Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), deveti drugi Alpinov voznik, Španec Fernando Alonso, točko pa je v svojem prvem nastopu v formuli 1 ujel tudi Kitajec Guanyu Zhou (Alfa Romeo). Brez prve točke v karieri pa je na 11. mestu za las ostal Mick Schumacher (Haas).

Karavana formule 1 se bo na drugi preizkušnji sezone ustavila v Savdski Arabiji, dirka v Džedi bo že naslednji konec tedna.