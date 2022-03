Za slovenskimi smučarskimi skakalci je nov uspešen dan v Oberstdorfu. Celotni izkupiček je sicer nekoliko slabši kot včeraj, a je na veliko sceno stopil Timi Zajc, ki je prišel do svoje druge zmage v karieri. Z zmago in včerajšnjim tretjim mestom je Zajc tudi vodilni v skupni razvrstitvi poletov. Prvo mesto si deli s Stefanom Kraftom, ki je bil danes tretji. Med njiju se je vrinil še Poljak Piotr Zyla, ki je vodil po prvi seriji.

Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je z zmago na svetovnem pokalu na letalnici v Oberstdorfu dosegel 71. slovensko posamično zmago skakalcev, skupno z ekipnimi pa imajo slovenski skakalci doslej 82 zmag. Izjemno uspešen vikend je tudi za Žigo Jelarjem, ki je danes v finalu napadel iz 11. mesta po prvi seriji. Izkoristil je trenutek sreče, ko se je veter v hrbet za trenutek povsem umiril in je z najdaljšim poletom finala, meril je 233,5 m, napredoval tik pod oder za zmagovalce.

Do točk so prišli še Peter Prevc na 14., Lovro Kos na 25. in Domen Prevc na 27. mestu. Najmlajši izmed bratov Prevc je zablestel v kvalifikacijah pred tekmo, ko je z 242,5 m postavil nov rekord letalnice v Oberstdorfu. Prejšnjo najboljšo znamko je popravil za štiri metre.

Med posamezniki je sicer pred tem zadnjo slovensko zmago dosegel Anže Lanišek konec novembra lani v Ruki. Z naskokom najboljši med Slovenci je s 23 posamičnimi zmagami Peter Prevc, ki je kot edini sodeloval tudi pri vseh enajstih slovenskih ekipnih uspehih, Jurij Tepeš je z ekipo zmagal devetkrat, Robert Kranjec pa osemkrat.