Ruske oblasti s trdo roko zatirajo demonstrante, ki nasprotujejo Kremlju. Od začetka ruskega napada na Ukrajino 24. februarja so po navedbah OWD-Info zabeležili več kot 15.000 aretacij, nekateri so bili pridržani več kot enkrat. Nekatere aretirane doletijo odvzem prostosti in denarne kazni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Obenem oblasti protestnike preganjajo pred sodiščem. Odprtih naj bi bilo že najmanj 37 procesov proti 43 ljudem. Na družbenih omrežjih so se medtem pojavile fotografije in posnetki protestov, ki danes potekajo v okupiranih ukrajinskih mestih Herson, Kahovka in Bedrjansk. Vsa mesta nadzoruje ruska vojska. Protesti so videti mirni, ruske sile jih niso razgnale.

V Berlinu so umetniki pred Brandenburškimi vrati pripravili akcijo Zvok za mir, s katero želijo zbrati čim več sredstev za podporo žrtvam vojne v Ukrajini. Pričakujejo 20.000-glavo množico, ki bo prisluhnila glasbenikom, kot so Clueso, Michael Patrick Kelly, Sarah Connor ter David Garrett. Nagovorila jih bo tudi Natalija Kličko, žena kijevskega župana in nekdanjega boksarskega prvaka Vitalija Klička.

V Hamburgu je medtem danes več tisoč ljudi protestiralo proti ruskemu napadu na Ukrajino. K protestu so pozvali podmladki več političnih strank, podnebno gibanje Petki za prihodnost in ukrajinska diaspora. Po navedbah pobudnikov se je zbralo okoli 5000 ljudi, policija je udeležbo ocenila na 3000 protestnikov. Protest je potekal mirno.