Slovenski rokometaši so uspešno opravili svojo prvo nalogo v kvalifikacijskem ciklusu za nastop na svetovnem prvenstvu 2023. A pot do zaključnega turnirja na Švedskem in Poljskem bo še trnova in zavita, izbrance Uroša Zormana po skupni zmagi nad zahodnimi sosedi že prihodnji mesec čakajo rokometno veliko bolj potentni Srbi.

Prva tekma bo 13. aprila v Sloveniji, povratna pa tri dni kasneje v Srbiji. Skupni zmagovalec aprilskih tekem se bo prebil na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.