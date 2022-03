Doslej je bil rekorder skakalnice Norvežan Daniel-Andre Tande, ki je pred štirimi leti na svetovnem prvenstvu poletel 238,5 metra.

Na tekmo so se uvrstili tudi ostali Slovenci. Izstopal je Timi Zajc (205,7), ki je poletel na daljavo starega rekorda skakalnice in vpisal tretji dosežek. Prav na koncu je bil 10,5 metra krajši Avstrijec Stefan Kraft (209,4), ki pa je skočil z nižjega zaletišča in prejel boljše ocene za končno drugo mesto.

Lovro Kos (199,7) je bil četrti, Anže Lanišek (196,3) sedmi, Žiga Jelar (190,5) deseti, Peter Prevc (181,4) 19. in Cene Prevc (145,1) po ponesrečenem poskusu 40.

Prva serija se je začela ob 16. uri.