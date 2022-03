Guterres je pred lanskoletno splošno razpravo svetovnih voditeljev na Generalni skupščini ZN septembra objavil poročilo z naslovom Naša skupna agenda, v katerem poziva k bolj učinkovitemu mednarodnemu sodelovanju pri ključnih vprašanjih sedanjega sveta.

Multilateralizem je bil pod hudim pritiskom v času štirih let vladanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Z izvolitvijo Joeja Bidna so se ZDA vrnile na svetovni oder kot bolj konstruktivni igralec, vendar pa sedaj izziv predstavlja Rusija, ki je brezobzirno prekršila mednarodno pravo in norme z napadom na sosednjo Ukrajino.

Guterresova Naša skupna agenda gleda naprej za naslednjih 25 let z vizijo za prihodnost globalnega sodelovanja in poživitvijo učinkovitega multilateralizma. Vsebuje predlog za Vrh za prihodnost leta 2023, kjer bi razpravljali o ideja za skupno vladanje pri določenih vprašanjih, ki bi jih lahko razumeli kot globalno javno dobro oziroma vprašanja, ki zadevajo vse.

To so med drugim podnebne spremembe, trajnostni razvoj, mednarodne finance, mir, vesolje, digitalni prostor, velika tveganja in interesi prihodnjih generacij. Svetovalni odbor na visoki ravni bo gradil na zamislih iz Guterresovega poročila in pripravil konkretne predloge za učinkovitejši multilateralizem. Priporočila odbora bodo dobile države pred Vrhom za prihodnost. Odboru bosta pomagala Center za politične raziskave pri Univerzi ZN in kabinet generalnega sekretarja ZN.

Odboru bosta predsedovala nekdanja predsednica Liberije in dobitnica Nobelove nagrade za mir leta 2011 Ellen Johnson Sirleaf ter nekdanji švedski premier Stefan Löfven. Poleg Türka, ki trenutno predseduje klubu več kot 100 nekdanjih predsednikov držav, bodo člani odbora še predsednik Kitajskega inštituta za mednarodne odnose Xu Bu, podnebna aktivistka iz Nepala Poonam Ghimire ter profesorica univerze Massachusetts Amherst Indijka Jayati Ghosh.

V odboru bodo še predsednik vseafriškega finančnega in investicijskega podjetja SouthBridge Donald Kaberuka iz Ruande, sicer nekdanji predsednik Afriške razvojne banke, generalna sekretarka večverske voditeljske platforme Vere za mir Azza Karam iz Egipta, pisateljica in aktivistka ter novinarka iz Kenije Nanjala Nyabola, svetovalec premierja Singapurja za ekonomsko politiko Tharman Shanmugaratnam, ustanoviteljica inštituta Igarape Ilona Szabo iz Brazilije ter profesorica univerze Princeton in direktorica think tanka New America Američanka Anne-Marie Slaughter.