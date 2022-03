Mestne oblasti so sicer ruskim silam še očitale, da so proti njihovi volji v Rusijo evakuirale več tisoč civilistov, predvsem otrok in žensk, poroča britanski BBC, ki opozarja, da navedb še ni uspel preveriti.

Iz Mariupolja naj bi v soboto sicer uspelo zbežati 4100 ljudem, so sporočili iz urada ukrajinskega predsednika. Še okoli 2500 ljudi pa je po humanitarnih koridorjih zbežalo iz regij Kijev in Lugansk.

Ruska vojska je v soboto zvečer poročala, da je iz samooklicanih Ljudskih republik Doneck in Lugansk ter drugih območij v Ukrajini v smeri Rusije zbežalo skoraj 16.400 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinska vojska je v svojem dnevnem poročilu ocenila, da si ruske sile skušajo opomoči po hudi izgubi in škodi, ki jo je utrpela njihova oprema v soboto. Obenem pa skušajo namerno ustvariti pogoje za humanitarno krizo na območjih pod njihovim nadzorom, tako med drugim humanitarni konvoj s pomočjo nima dostopa do Hersona.

Po raketnem napadu na vojašnico v Mikolajevu na jugu države poročajo tamkajšnje oblasti o najmanj 50 mrtvih, ki so jih izkopali iz ruševin. Skupno naj bi v času napada v stavbi spalo okoli 200 vojakov, okoli 60 ranjenih so prepeljali v bližnje bolnišnice.

Ruske sile so sicer v soboto nadaljevale obsežno obstreljevanje Mikolajeva, so sporočile regionalne oblasti. Napadi se dogajajo tako hitro, da niti nimajo časa sprožiti alarm, pojasnjujejo. Ob tem niso podali informacij o razsežnosti napadov ali nastali škodi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V obleganem mesto Harkiv pa je doslej umrlo 266 civilistov, od tega 14 otrok, so sporočile lokalne oblasti v soboto. Mesto je še naprej tarča obstreljevanja, v soboto so ruske sile zadele več stanovanjskih hiš, je poročala ukrajinska tiskovna agencija Unian.

O katastrofalnih razmerah poroča tudi župan Černigiva na severu države. Ruske sile še naprej obstreljujejo stanovanjska naselja, pri čemer umirajo mirni ljudje, je sporočil župan mesta Vladislav Atrašenko. Opozarja, da mesto nima elektrike, ogrevanja ali tekoče vode.

Zelenski opozarja na kopičenje trupel ruskih vojakov

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v videonagovoru zgodaj davi opozoril na kopičenje trupel ruskih vojakov, ki jih nihče ne pride iskat. Ob tem priznava, da ima Rusija skoraj neomejeno rezervo vojakov, vendar se je začudil, da državljani Rusije ne opazijo vseh teh izgub. Glede obleganega Mariupolja pa je opozoril na vojne zločine.

»Na žariščih predvsem hudih spopadov so naše prednje obrambne linije praktično zasute s trupli ruskih vojakov,« je dejal Zelenski. »In teh trupel, teh teles nihče ne pride iskat,« je dodal. Kot je pojasnil, čez trupla nato pošiljajo nove enote in vojake. Čeprav razume, da ima Rusija skoraj neomejeno število vojakov in vojaške opreme, ne razume, da ne opazijo izgub. »Ampak zanima me od ruskih državljanov, kaj so vam storili v teh letih, da ne opazite svojih izgub,« je dodal.

Po navedbah ukrajinskih oblasti je doslej od ruske invazije na Ukrajino umrlo 14.000 ruskih vojakov. Ruske oblasti so medtem pred približno enim tednom poročale o 1300 mrtvih ruskih vojakih. Kot opozarja dpa, nobenih navedb ni možno neodvisno preveriti.

Ob tem je Zelenski znova obsodil silovito rusko bombardiranje pristaniškega mesta Mariupolja, kjer so tarča vse pogosteje civilisti. Prepričan je, da se bodo ruska dejanja v zgodovino zapisala kot vojni zločini. »Da naredite to mirnemu mestu, kar so naredili okupatorji, je groza, ki se jo bodo spominjali še stoletja,« je dejal.

Zelenski je še sporočil, da je ukrajinski varnostni svet medtem prepovedal 11 proruskih strank, nekatere naj bi bile povezane tudi z rusko državo. Kot je pojasnil, bo prepoved v veljavi do izteka vojnega stanja. V državi pa je trenutno blokiranih tudi okoli 1500 medijev, ki so širili rusko propagando, je poročala ukrajinska podružnica tiskovne agencije Interfax. Po ocenah ukrajinske policije je prepovedane medije spremljajo okoli 15 milijonov ljudi, poroča britanski BBC.