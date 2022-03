Dončić je bil danes ob odsotnosti Spencerja Dinwiddieja (koleno) prvi strelec tekme s 37 točkami. Iz igre je zadel 13 od 20 metov, od tega kar 8 od 12 metov za tri. Dodal je še štiri skoke in tri podaje, izgubil pa je štiri žoge. Ob sebi danes ni imel razpoloženega košarkarja. Še največ točk, 12, je dosegel rezervist Frank Ntilikina.

Dallas je sicer zelo slabo začel dvoboj in takoj zaostal za 16 točk. Proti koncu druge četrtine pa se je vrnil in celo povedel, preden je Charlotte s serijo 11:0 ob polčasu vodil za devet točk. Ob koncu tretje četrtine je še enkrat sledil delni izid 11:0 in tekma je bila odločena po +22 domače ekipe.

»Včasih, če se preveč zanašaš na doseganje točk in napad, se ti izide, ko občasno malo popustiš v obrambi,« je po dvoboju dejal Jason Kidd, trener Dallasa. »Tokrat temu ni bilo tako. Trenutni trend je na zadnjih dveh tekmah navzdol in temu moramo posvetiti precej pozornosti, če želimo znova igrati tako, kot smo že znali v preteklosti,« je še dodal.

V zahodni konferenci ima Dallas (43-28) še naprej peti izkupiček, a si je precej zmanjšal možnosti za naskok na četrto mesto, ki v končnici prinaša prednost domačega terena. Utah je četrti (44-26), za ovratnik pa Dallasu dihata peti Denver (42-29) in šesta Minnesota (42-30).

Predvsem slednja se je ponoči izkazala, saj je ugnala prvake Milwaukee Bucks s 138:119. Na preostalih tekmah so sicer Los Angeles Lakers doživeli poraz proti Washington Wizards. Moštvo iz prestolnice je bilo boljše s 127:119, je pa za poražence LeBron James dosegel 38 točk in na drugem mestu večne lestvice strelcev v NBA prehitel Karla Malona.

Nekdanji zvezdnik Utah Jazz je kariero končal s 36.928 točkami, James jih ima zdaj na drugem 36.947, na vrhu pa je Kareem Abdul-Jabbar z 38.387 točkami.