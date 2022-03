Kopitarja in soigralce je v obup spravljal predvsem domači vratar Logan Thompson, ki je obranil 38 od 39 strelov proti svojim vratom. Enega od teh je sprožil tudi Kopitar. Edini gol za kralje je sredi druge tretjine za znižanje na 1:2 dosegel Phillip Danault.

Za moštvo iz Las Vegasa, na vrata Cala Petersena so sprožili 24 strelov, pa so bili natančni Jevgenij Dadonov (15.), Chandler Stephenson (21.), Mattias Janmark (37.) ter v zadnji tretjini še Alex Pietrangelo (58.) in Michael Amadio (59.).

Los Angeles v pacifiški diviziji ostaja na drugem mestu. Po 64 tekmah ima 76 točk. Tesno pa sledijo Edmonton Oilers, ki so s 6:3 ugnali New Jersey Devils. Naftarji imajo dve točki manj, a tudi dve tekmi v dobrem. Zlati vitezi so četrti in imajo zdaj štiri točke manj od moštva iz mesta angelov. Na vrhu divizije so Calgary Flames s 84 točkami.

Naslednja tekma moštvo Los Angelesa čaka v noči s torka na sredo proti Nashville Predators.