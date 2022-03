Po izjemnih rezultatih na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu in včerajšnjih kvalifikacijah v Oberstdorfu so bila slovenska pričakovanja danes velika. Slovenski skakalci ni so razočarali, saj je vseh sedem slovenskih orlov prišlo do točk svetovnega pokala, najbolj so navdušili Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek, ki so premoč priznali le Avstrijcu Stefanu Kraftu.

Slovenci ne delajo napak

V Oberstdorfu so slovenski orli že v prvi seriji poskrbeli za nov izjemno uspešen slovenski dan. Slovenski letalci so poskrbeli, da je bilo med najboljšimi tridesetimi kar sedem slovenskih orlov, štorije so se nahajali znotraj deseterice. Timi Zajc je bil drugi, Žiga Jelar tretji, Anže Lanišek peti in Peter Prevc deveti. V finale so se zanesljivo uvrstili tudi Lovro Kos, Domen Prevc in Cene Prevc. Z izjemnin poletom dolgim 232 m je prepričljivo vodil Stefan Kraft iz Avstrije, ki si je pribiril 10 točk prednosti.

Krafta rešil prvi skok in lepe ocene

Mlajša izmed bratov Prevc in Lovro Kos danes niso bili povsem letalsko razpoloženi. Na koncu so se morali zadovoljiti s 25., 27. in 28. mestom, a razlogov za razočaranje v slovenskem taboru ni bilo. Napad najboljših je bil odločen Peter Prevc je uspel napredovati na osmo mesto. Eno mesto je napredoval tudi Anže Lanišek in pred nastopom zadnjih treh je bilo jasno, da so slovenski orli poskrbeli za nove stopničke. Nov izjemen polet je uspel Žigi Jelarju, ki se je po obilici smole pred seozno vrnil na najlepši možni način. Poletel je 220 metrov, po manjši napaki Timija Zajc se je Jelar spogledoval tudi s svojo prvo zmago na letalnici. Kraft je poletel zgolj 207 metrov, a je imel nekoliko slabše pogoje. Za svoj sorazmerno kratek polet je prej zelo lepe sodniške ocene in Avstrijec je za 1,7 točke prehitel Jelarja, ki se je moral zadovoljiti s svojimi lrvimi stopničkami na največjih napravah na svetu. Timi Zajc je s tretjim meatom potrdil, da je eden izmed najboljših letalcev na svetu, vse bolj pa svoja krila razpira tudi Anže Lanišek na končnem četrtem mestu.