Smrtna nesreča pri delu v gozdu

V gozdu pri naselju Brezova Reber pri Dvoru v občini Žužemberk je danes okoli poldneva pri sečnji drevo padlo na občana, ki je umrl na kraju nesreče, je objavila uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Ajdovec so drevo razžagali, omogočili dostop reševalcem nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto in pokojnega prenesli iz gozda do ceste, so zapisali v upravi. sta