#foto Ruski kozmonavti v ukrajinskih barvah na Mednarodni vesoljski postaji

Ruski kozmonavti so danes na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) prispeli oblečeni v ukrajinske barve, s čimer naj bi, kot piše BBC, izrazili nasprotovanje ruski invaziji na Ukrajino. Trojica so prvi prišleki na ISS, odkar je Rusija prejšnji mesec napadla Ukrajino, na krovu pa so jih prisrčno sprejeli ameriški, ruski in nemški člani posadke.