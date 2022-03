Tiskovni predstavnik visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) Matthew Saltmarsh je dejal, da ljudje, ki bežijo zdaj, potrebujejo več pomoči, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »To smo zagotovo opazili v zadnjih petih ali šestih dneh na Poljskem,« je Saltmarsh dejal novinarjem. »Tisti begunci, ki prihajajo, so bolj travmatizirani. Mnogi so bili v šoku. Mislim, da je pošteno reči, da imajo manj sredstev kot tisti, ki so prišli v prvi fazi te krize.«

Ukrajino je od 24. februarja, ko se je začela obsežna ruska invazija, zapustilo že 3,27 milijona ljudi, navaja UNHCR. Na Poljsko se je zateklo že okoli dva milijona beguncev, poroča poljska obmejna straža. »Pri mnogih smo opazili, da ob prihodu nimajo načrta,« je povedal Saltmarsh o nedavnih prišlekih in dodal, da to povečuje pritisk na poljske oblasti, ki so se že obrnile na več občin in regij in jih prosile, naj poiščejo namestitev in prostore za nove begunce.