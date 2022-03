Na Ceneje.si so primerjali podatke o nakupnih navadah potrošnikov v celotni regiji srednje in vzhodne Evrope ter ugotovili, da se je tako kot v Sloveniji povpraševanje po kolesih prejšnji teden občutno povečalo tudi v drugih državah, torej tudi na Hrvaškem, Madžarskem, Slovaškem, Češkem in v Romuniji.

Povpraševanje po električnih skirojih se je samo prejšnji teden v Sloveniji povečalo za 60 odstotkov, po električnih kolesih pa za 48 odstotkov. Treking kolo si je prejšnji teden zaželelo kupiti prek spleta 70 odstotkov slovenskih potrošnikov več kot teden prej.

Pri ostalih državah srednje in vzhodne Evrope so številke podobne. Na Hrvaškem in Madžarskem se je povpraševanje po električnih kolesih prejšnji teden podvojilo, na Češkem, Slovaškem in v Romuniji se je povečalo za približno polovico. Visoka je bila tudi rast povpraševanja po električnih skirojih, sledila so klasična kolesa in skuterji.