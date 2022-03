Odermatt, olimpijski veleslalomski prvak, je najboljši čas postavil kot prvi na startu. Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je zmagal na obeh veleslalomih za 61. Pokal Vitranc, prve vožnje ni končal v cilju. Zato pa se je v finale uvrstil mladinski svetovni prvak v disciplini norveški rojak Alexander Steen Olsen, ki je kot zadnji na startu skočil na osmo mesto.

Na finalnih tekmah sezone imajo pravico do nastopa člani prve petindvajseterice ter olimpijski in mladinski svetovni prvaki v vsaki od disciplin. V vseh disciplinah pa lahko nastopijo tekmovalci, ki so v sezoni osvojili 500 točk ali več. Zaradi manjšega števila udeležencev na finalnih tekmah točke za končno razvrstitev v seštevkih svetovnega pokala in v točkovanju za svetovno startno lestvico prejme le 15 najboljših. Kranjec si je nastop zagotovil kot deseti v veleslalomski razvrstitvi sezone.

Druga vožnja se bo začela ob 12. uri.