Šarec bo tako tik pred volitvami preveril podporo članov stranke, ki se na državnozborske volitve podaja drugič. V skladu s statutom stranke bodo na njegov predlog volili še dva podpredsednika stranke in izvršni odbor. Za podpredsednika bo Šarec predlagal aktualno podpredsednico Jerco Korče in evropskega poslanca Klemna Grošlja, za člane izvršnega odbora pa predsednika sveta stranke Igorja Žavbija, nekdanjega notranjega ministra Boštjana Poklukarja in predsednico lokalnega odbora LMŠ Dravograd Marjeto Podgoršek Rek. Zbrani na kongresu bodo volili tudi člane častnega razsodišča.

Hkrati bodo v LMŠ danes predstavili tudi kandidate, ki se bodo na parlamentarnih volitvah potegovali za poslanske mandate. LMŠ se sicer v predvolilni boj podaja z 82 kandidati, med njimi so vsi aktualni poslanci. Zbrane na kongresu bodo ob prvaku stranke nagovorili še podpredsednika stranke Jerca Korče in Igor Žavbi, vodja poslanske skupine Brane Golubović in predsednik podmladka Nik Prebil.