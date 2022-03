Nekaj kandidatov, ki bodo nastopili na listi stranke, je sicer predsednik Robert Golob predstavil že v preteklih tednih.

Na seznamu kandidatov so med vidnimi obrazi strokovnjak za jedrsko varnost Miroslav Gregorič, izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak, podpredsednica stranke, pravnica Urška Klakočar Zupančič, generalni tajnik stranke in nekdanji novogoriški župan Matej Arčon, nepovezana poslanca Janja Sluga in Jurij Lep, nekdanji rektor ljubljanske univerze Igor Papič, nekdanji predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel in nekdanji boksar Dejan Zavec.

Večja neznanka je za zdaj še program stranke. Po Golobovih besedah bodo imeli en program z ukrepi, ki jih bo treba začeti izvajati takoj, drugi program pa bo dolgoročen in bo odgovarjal na vprašanje, kakšno državo si želimo v letu 2030.

Na spletni strani stranke sicer med prioritetnimi področji programa navajajo močne in povezane skupnosti, samozavestno podnebno politiko, odgovorno in odporno gospodarstvo, zavezništvo med generacijami, vsem dostopno zdravstvo ter varno in mirno življenje. V preteklih tednih pa je Golob ob aktualnih geopolitičnih razmerah napovedal še zavzemanje za spremembe energetske, obrambne in zunanje politike.