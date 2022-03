Philadelphia ustavila Dončića in Dallas

Dončićev Dallas je na četrti tekmi turneje petih gostovanj v nizu doživel prvi hladen tuš. Joel Embiid z 32 točkami in James Harden s 24 točkami in 12 skoki so vodili Philadelphio do zmage. Na drugi strani je imel napad Dallasa težave s consko obrambo domačinov. Dončić je ob 25-odstotnem metu iz igre dosegel 17 točk in dodal 10 skokov.