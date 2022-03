»Pogajanja o miru in varnosti v Ukrajini so edina možnost za Rusijo, da zmanjša škodo, ki jo je povzročila z lastnimi napakami,« je dodal in opozoril, da bodo posledice teh napak še dolgo nosile generacije Rusov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ta teden so sicer potekali pogovori med Kijevom in Moskvo, ki pa doslej še niso obrodili sadov. Rusija medtem še naprej napada ukrajinska mesta, pri čemer so, kot ocenjujejo opazovalci, vse pogosteje tarča civilisti.

Razmere so najhujše v Mariupolju, ki ga ruske sile oblegajo že več tednov. Zelenski je povedal, da so izpod ruševin gledališča, ki so ga v sredo bombardirale ruske sile, rešili 130 ljudi, med katerimi je več huje ranjenih. Dodal je, da za zdaj nimajo podatkov o smrtnih žrtvah.

Ukrajinski predsednik se je v nagovoru odzval tudi na petkovo dogajanje v Moskvi, ko je ruski predsednik Vladimir Putin na prireditvi ob osmi obletnici ruske zasedbe polotoka Krim na stadionu Lužniki pred zbrano množico »posebno vojaško operacijo v Ukrajini«označil za herojsko.

Zelenski je dejal, da 100.000 ljudi pred stadionom in 95.000 ljudi na njem ustreza številu ruskih vojakov, ki sodelujejo v napadu na Ukrajino. »Zdaj pa si predstavljate, da je na stadionu 14.000 trupel, poleg več deset tisoč ranjenih in pohabljenih,« je dodal. Toliko ruskih vojakov naj bi bilo namreč po ukrajinskih trditvah od 24. februarja ubitih ali ranjenih v vojni v Ukrajini.