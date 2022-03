Petič se je slovenska alpska smučarska reprezentanca na ekipnih tekmah pomerila z Avstrijo, petič izgubila. Po četrtfinalu olimpijskih iger je morala Slovenija priznati tekmecem premoč tudi včeraj na finalu svetovnega pokala v Meribelu. Andreja Slokar in Tina Robnik sta premagali tekmici Ricardo Haaser in Katarino Truppe, Žan Kranjec in Martin Čater, ki je dosegel celo slabši čas od obeh Slovenk, pa sta morala priznati premoč Stefanu Brennsteinerju in Patricku Feursteinu. Avstrija je imela boljši zbir najboljših časov v moški in ženski konkurenci ter v nadaljevanju popoldneva v polfinalu premagala Norveško, v finalu pa je morala priznati premoč oslabljeni švicarski reprezentanci. Omenimo, da je Slovenija v zgodovini ekipnih tekmovanj dosegla le dve zmagi, za včerajšnji ekipni nastop pa je v Francijo poslala celo Tino Robnik, ki si sicer ni priborila nastopa na finalu. Dodatni strošek se torej ni obrestoval.

Do konca sezone v alpskem smučanju bodo le še štiri preizkušnje, po dve v moški in ženski konkurenci v obeh tehničnih disciplinah. Moške danes čaka veleslalom (prva proga ob 9. uri, druga ob 12. uri), ženske pa slalom (prva proga ob 10.30, druga ob 13.30). Jutri bodo ženske tekmovale v veleslalomu (prva proga ob 9. uri, druga ob 12. uri), moški pa v slalomu (prva proga ob 10.30, druga ob 13.30). Za slovensko alpsko smučanje bo vrhunec današnji dan, ko bo skušal Žan Kranjec po spodletelih poskusih v Kranjski Gori, kjer je bil dvakrat deseti, potrditi olimpijsko srebrno veleslalomsko kolajno. Pri ženskah pa bosta imeli Andreja Slokar in Ana Bucik zadnjo priložnost, da solidno sezono ovekovečita z uvrstitvijo na zmagovalni oder. Na njen je sicer Andreja Slokar v tej sezoni že bila, a je v Lechu zmagala v paralelnem veleslalomu, ki je neolimpijska disciplina. Ana Bucik bo osamljena Slovenka v nedeljo, ko bo tekmovala tudi v veleslalomu.

Pred zadnjimi preizkušnjami so znani številni dobitniki kristalnih globusov. Najprestižnejšega bosta dvignila Mikaela Shiffrin in Marco Odermatt. Američanka bo po sijajnih uvsrtitvah v hitrih disciplinah, kjer je na finalu zmagala v smuku in bila druga v superveleslalomu, že četrtič postala skupna zmagovalka svetovnega pokala. Švicar bo sveti gral, kot mu pravijo v alpskem smučarskem svetu, dvignil prvič. Mnogi so mnenja, da ne zadnjič, saj mu številni napovedujejo, da je naslednik najboljšega avstrijskega alpskega smučarja vseh časov Marcela Hirscherja.

V moški konkurenci si je Marco Odermatt že zagotovil veleslalomski kristalni globus, potem ko je na sedmih veleslalomih zbral kar 620 točk. Ob štirih zmagah sta ga na preostalih treh tekmah prehitela le dva alpska smučarja. Kar trikrat Henrik Kristoffersen, v Kranjski Gori pa še Stefan Brennsteiner, ko je Švicar s tretjim mestom dosegel najslabšo uvrstitev v sezoni. Bolj negotovo bo boj v slalomu, kjer imajo teoretične možnosti za kristalni globus Norvežana Henrik Kristoffersen in Lucas Braathen, Nemec Linus Strasser, Avstrijec Manuel Feller in Švicar Daniel Yule. Pri ženskah si je Petra Vlhova v slalomu že zagotovila skupno zmago, najbolj zanimiv boj konca tedna pa se obeta v veleslalomu. Olimpijska prvakinja Sara Hector ima le pet točk prednosti pred Tesso Worley, teoretične možnosti ob ponesrečenih nastopih Švedinje in Francozinje pa ima še Mikaela Shiffrin. Lahko se namreč zgodi, da bo trofejna Američanka v tej sezoni ostala brez malega kristalnega globusa, kar je ob osvojitvi velikega redkost.