Po izjemno uspešnem svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu za slovenske skakalce orli tudi v Oberstdorfu dokazujejo, da zadnji odlični rezultati niso naključje. Timi Zajc je bil najboljši v prvem skoku za trening, Domen Prevc na drugem, v kvalifikacijah pa se je najbolj izkazal Anže Lanišek z drugo oceno.

Še je prostor za napredek

Slovenski trener Robert Hrgota je bil zopet med najbolj zadovoljnimi na trenerski tribuni. Slovenski orli so od prvega skoka naprej prevladovali na letalnici Heinija Klopferja in prvi mož ekipe je bil razumljivo dobre volje po uvodnem dnevu v Oberstdorfu. »Prvi dan v Oberstdorfu je uspešno za nami. Šlo je za spoznavni dan, saj je letalnica nekoliko drugačna kot v Vikersundu. Fantje so se dobro spoznali z napravo, a so še delali manjše napake, kar je pričakovano. Do jutri bomo to popravili in odpravili ter gremo v boj,« je po uspešno opravljenih kvalifikacijah dejal Robert Hrgota. Slovenski orli so bili ob Avstrijcih edini 100-odstotni. Danes bo tako izmed 40 skakalcev, kolikor se jih kvalificira na letalnici, kar 14 skakalcev iz Slovenije in Avstrije. Vse skupaj predstavlja skoraj četrtino vseh skakalcev na starni listi, saj je v kvalifikacijah nastopilo 65 letalcev iz 16 držav.

V slovenski reprezentanci se je v najbolj pomembnem skoku dneva najbolj izkazal Anže Lanišek, ki je znova dokazal, da se vse bole počuti tudi na največjih napravah na svetu. Na letalnici, na kateri ima rekord Norvežan Daniel Andre Tande z 238,5 metra, je z vetrom v hrbet poletel 221,5 metra in je z 219,4 točkami imel drugo oceno kvalifikacij. Prehitel ga je zgolj Avstrijec Stefan Kraft, ki je močno preletel vse tekmovalce. »Za mano je ponovno en lep dan na skakalnici. Na treningu sem se še malce lovil s počepom na naletu in ni tako steklo, kot potem v kvalifikacijah. Tam sem se sprostil že v počepu in potem je res lepo steklo in sem še bolj užival v poletu,« je povedal najboljši slovenski mož dneva v kvalifikacijah. Najdaljša daljava dneva je sicer v prvi seriji za trening pripadla svetovnemu podprvaku iz Vikersunda Timiju Zajcu. 21-letnik, ki je ravno na letalnici v Oberstdorfu pred tremi leti slavil svojo prvi zmago, je poletel izjemnih 232 metrov, svoj polet pa je ob koncu še nekoliko skrajšal. V kvalifikacijskem skoku je bil Timi Zajc zopet eden izmed osmoljencev z najslabšimi razmerami v zraku. Prejel je kar 16,9 točk dodatka za veter v hrbet, vseeno pa je preletel dvesto metrsko znamko in se je 17. rezultatom brez težav prebil na današnjo tekmo. »Danes je bil zelo dolg dan na skakalnici. Začel sem zelo dobro s prvim skokom na treningu. Kasneje je bil vsak skok nekoliko slabši, imel pa sem tudi zelo težke razmere. Do jutri se bom probal spočiti in nato napolno napasti,« je prvi dan v Oberstdorfu povzel eden najbolj vročih letalcev ta hip.

Z letalnico se je ujel tudi Jelar

Tudi preostala slovenska peterica ni imela nobenih večjih težav v spomladanskem vremenu z uvrstitvijo na tekmo. Izjemno konstanten in povsem v stiku z najboljšimi je bil v vseh treh skokih dneva najbolj izkušeni v reprezentanci Peter Prevc. Trikratni dobitnik malega kristalnega globusa v poletih je bil na kvalifikacijah s sedmim mestom drugi najboljši Slovenec. Po malce ponesrečenem prvem skoku za trening (167,5 m) se je z letalnico ujel tudi Žiga Jelar, ki je imel drugi rezultat druge serije za trening in deveto oceno kvalifikacij. Med deseterico je končal tudi Lovro Kos, ki tudi ob koncu sezone ohranja stik s samim vrhom svetovnega pokala. 100-odstotni slovenski izkupiček s poleti prek dvesto metrov v kvalifikacijah in uvrstitvijo na tekmo sta dokončala tudi še preostala brata Prevc. Cene Prevc je imel z 212 metri 16. rezultat kvalifikacij, Domen pa z metrom manj 30.

Danes ob 16. uri bo na sporedu prva posamična tekma svetovnega pokala v smučarskih poletih. Jutri sledi še ena, prav tako s pričetkom ob 16. uri. Preostali dve posamični tekmi, ki bosta šteli v poseben seštevek smučarskih poletov, pa bosta na sporedu prihodnji konec tedna v domači Planici.