Vlak pelje iz enoumja v brezumje

Na žalost sem širila propagando in tega me je sram. Sram me je, da sem dovolila laži na TV-zaslonih. Sram me je, da sem dovolila, da ste bili preslepljeni. Bili smo tiho, ko se je leta 2014 vse začelo. Nismo protestirali in enostavno smo gledali ta režim.«