V zgodnjih jutranjih urah je Divac naletel na Finca, kako skrajno okajen sedi na zaboju piva in še vedno pije. Prosil ga je, ali mu lahko postavi kako vprašanje, a ga je skakalec zavrnil oziroma mu odgovoril, da ga lahko vpraša po tekmi. In res. Le nekaj ur kasneje, ko je Nykänen zmagal na tekmi, je v gruči novinarjev v izteku prepoznal Divca in rekel: »Zjutraj si me hotel nekaj vprašati, mar ne? Vprašaj zdaj.« Vprašanje pokojnega kolega je bilo logično. Kako je lahko zmagal po tako pijanski noči, Nykänen ​pa mu je odgovoril: »Takoj ko se odrinem z mize, se začnem trezniti – in ko pristanem, sem trezen.«

Ko je v gorah še sneg, v dolini pa se že dela popkovina, je najlepši čas leta. Vremenska napoved za konec tedna pa obeta tudi prvi resnično pomladanski nogometni krog. Ki se bo povrhu vsega začel v Sežani. Tam Tabor pričakuje Muro. Prvi lovijo obstanek v ligi, drugi vstopnico za Evropo. Motivirana tekma ekip, ki druga proti drugi radi odigrata z manjšim številom golov – in s tem gre ob kvoti 1,75 nemara poskusiti tudi tokrat.

V drugi tekmi vodilni, a tudi dokazano (v obrambi) ranljivi Maribor pričakuje optimistično Celje. M. Kuzmanović končno igra, kot zna, ob napadalnih zmožnostih gostiteljev pa to navaja na gole na obeh straneh, za kar je v kombinaciji z več kot 2,5 gola skupno na voljo kvota 2,10.

Nedeljo bo odprla Olimpija, ki v Stožicah pričakuje Domžale. Srečanje ekip, ki z zadnjimi rezultati ne moreta biti zadovoljni, predvsem Olimpiji je zmaga nuja. Igralce zanjo Olimpija ima, vprašanje pa je, ali njen trener pozna kombinacijo. A ob odsotnosti Ibričića v vrstah gostov verjetno ne gre ovinkariti s stavo: 1,90 je kvota za zmago Olimpije.

V zadnji nedeljski tekmi se bodo Koprčani doma pomerili z Aluminijem. Težki časi za Koper. Poškodoval se je Barišić, njihov najboljši strelec – in zdi se, da tudi vodilna oseba na igrišču, na drugi strani pa Aluminij kaže znake, da prihaja do zraka in igre. Gol proti Taboru v gosteh je dal misliti, da so si povrnili nasprotni napad, za kar bi se jim morala ponuditi priložnost tudi v Kopru. Oba gol za kvoto 1,79.