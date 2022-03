Odrešitev za odrešenika

Pisal sem že o tem, kako je belgijski režiser Frank Van Laecke v zadnjih letih »odrešitelj« ljubljanske Opere – prav vse predstave, ki jih je režijsko podpisal, so se izkazale kot izstopajoče, celo presežne, nazadnje je svojo umetniško odličnost dokazal v začetku letošnje sezone z Bellinijevo opero Capuleti in Montegi. Nič drugače ni bilo tokrat – morda velja zapisati kar na začetku: nova postavitev Gounodovega Fausta lahko obvelja za najboljšo ljubljansko operno predstavo zadnjih dveh desetletij. To je še toliko bolj zavidljiv dosežek, ker Gounodovo delo prinaša številne dramaturške pasti.