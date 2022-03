Larbalestier. Priimek, ki ga v formuli 1 nismo bili vajeni, a v letošnji sezoni si ga bomo zagotovo zapomnili. Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton se je po lanskem razočaranju, ko je rekordni osmi naslov izgubil v zadnjem krogu zadnje dirke, odločil, da svojemu priimku doda še materinega. Razlog sicer ni znan, toda zdi se, da je Britanec še kako motiviran, da pripelje do osmega naslova, kar bi prevedeno pomenilo, da na lestvici večnih zmagovalcev prehiti legendarnega Michaela Schumacherja.

Nova sezona, ki se začenja z jutrišnjo dirko v Bahrajnu, bo polna novosti. Ker je bil direktor dirk Michael Masi tarča številnih pripomb (glasni so bili zaradi izgubljenega naslova prvaka predvsem pri Mercedesu), se je krovna zveza Fia odločila za njegovo zamenjavo, glavno vlogo bosta prevzela Niels Wittich in Eduardo Freitas. Da bi vse potekalo nemoteno, predvsem pa brez pripomb moštev in dirkačev, so se odločili, da po zgledu iz nogometa uvedejo virtualno nadzorno sobo, kjer bodo spremljali dirke in sprejemali pomembne odločitve. Tako se zgodba dvoboja med Hamiltonom in Maxom Verstappnom, ki je dvignila ogromno prahu, ne more ponoviti. Aktualni prvak iz Nizozemske komaj čaka, da se po številnih testiranjih znova začne zares. »Zavedam se, da osvojitev naslova prvaka ni nekaj samoumevnega. Moram biti v pravem moštvu in imeti dirkalnik, s katerim je mogoče zmagati. Potrebovali smo sedem let, da smo postali prvaki. Bilo je naporno. Toda večina podobne priložnosti ne bo imela nikoli. Seveda sem pred začetkom sezone malce živčen, toda danes sem občutno boljši voznik, kot sem bil pri 17 letih, predvsem pa upam, da bom znova v igri za naslov,« pravi Max Verstappen, ki je resda star le 24 let, a ima v svoji statistiki že 141 startov na dirkah za veliko nagrado.

Niti formula 1 se ni mogla izogniti posledicam, ki jih je prinesla vojna v Ukrajini. Tako dirke, ki bi morala biti septembra, zagotovo ne bo v Sočiju (trenutno v koledarju še ni zamenjave), v moštvu Haas pa so se odrekli ruskemu vozniku Nikiti Mazepinu. Za nameček se moštva druga za drugo odločajo za prekinitve pogodb z ruskimi pokrovitelji. Rdeči karton za Mazepina je nasmeh na obraz izvabil pri Dancu Kevinu Magnussenu, ki bo tako znova dobil priložnost in sedel v bolid. »V formuli 1 sem sicer že dirkal nekaj sezon, a to, da sem dobil vnovično priložnost, je izpolnitev mojih sanj. Srečen sem in navdušen, podobno kot sem bil prvič,« je nasmejan Kevin Magnussen, čigar sovoznik bo mladi in še neizkušeni Mick Schumacher. Na seznamu povratnikov v karavano je tudi Tajec Alex Albon, ki bo vozil za Williams, prvič v karieri pa bo nastopil Zhou Guanyou, ki je tudi sicer prvi Kitajec v formuli 1. Do točk in morebiti še česa več bo skušal priti pod okriljem Alfe Romeo.

Nova sezona prinaša nekaj tehničnih novosti, največja pa je na področju aerodinamike. Posledici drugačnih prednjih krilc in usmerjevalnikov zraka na spodnjem delu bolida sta večja vodljivost in boljši nadzor nad dirkalniki, ki vozijo za tekmeci, zato naj bi bilo prehitevanje nekoliko lažje. Spremenjene so tudi pnevmatike, te so zdaj širše. Pomembna novost je tudi omejen proračun (na 140 milijonov ameriških dolarjev), kar prinaša večjo izenačenost med moštvi, saj bodo konkurenčna tudi tista, ki imajo na voljo manj denarja. Favorita za končno zmago naj bi bila znova Verstappen in Hamilton, kako dobro sta pripravljena, pa bo pokazala že prva dirka.