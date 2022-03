Verjetno niti največji slovenski pesimisti niso pričakovali, da se bo ekipa novega selektorja Uroša Zormana tako mučila z Italijani in po slabi, brezidejni in raztrgani igri šele v dramatični končnici v Padovi strla odpor gostiteljev (29:28). In verjetno so Slovenci tudi malce podcenili kakovost zahodnih sosedov, ki so ob podpori okoli 2000 navijačev »zavohali kri«, a jim je na koncu zmanjkala sekunda (sodnika sta jim razveljavila zadnji gol, saj je bil dosežen prepozno, sirena pa se ni oglasila) za vsaj remi v dvorani Kioene Arena, domovanju odbojkarskega prvoligaša Pallavolo Padova. Tako je v mestu, katerega univerza praznuje 800-letnico, na koncu Zorman uspešno – a le rezultatsko gledano – opravil selektorsko premiero.

»Igra ni bila za pohvalo, moram pa fantom čestitati za borbenost in željo ter zmago. Želeli smo si zmage, a smo zgrešili preveč zicerjev in izgubili preveč žog. Če pogledamo dogajanje na celotni tekmi, moramo priznati, da smo jo kar dobro odnesli,« se zaveda Uroš Zorman. Povratni dvoboj bo v legendarnem Golovcu, v katerem so slovenski rokometaši na včerajšnji dan pred 30 leti (18. marec 1992) odigrali svojo prvo uradno tekmo na domačih tleh v zgodovini samostojne države in premagali prav Italijane z 19:13 (9:8). Tudi Zorman se jutri v Golovcu nadeja še enega italijanskega skalpa, a prepričljivejšega kot v sredo v Padovi: »Ničesar se ne bojim. Če bomo vsaj za polovico izboljšali učinkovitost pri strelih na gol, ki nam je na prvi tekmi uničevala samozavest, bo končni izid v Celju povsem drugačen kot v Padovi.«

Med tistimi, ki si zaslužijo dobro oceno za svojo predstavo v Padovi, je bil tudi Aleks Vlah (Celje Pivovarna Laško), na katerega prejšnji selektor Ljubomir Vranješ ni računal, njegov predhodnik Veselin Vujović pa malo, dosegel je pet golov ob dveh zgrešenih strelih. »Nismo igrali dobro, a najpomembnejša je zmaga. Italijani so dokazali, da danes že vsaka reprezentanca zna igrati rokomet in da je vsakega nasprotnika težko premagati. Celje? En gol prednosti je premalo, da bi se lahko zanašali na to. Tudi če bi imeli deset plusa, nam to še ne bi zagotavljalo napredovanja. A če bomo v Golovcu igrali tako, kot znamo, dvomov o zmagovalcu ne bi smelo biti,« meni Koprčan Aleks Vlah.