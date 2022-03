V Mariboru se še vedno niso sprijaznili s kaznijo, ki jim jo je pred tednom dni odredil disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič. Eno tekmo brez gledalcev so že oddelali na dvoboju z Muro, druga jih čaka danes in zanimivo bo videti, koliko bodo vsi ti dogodki vplivali na igro mariborskih nogometašev.

»Še vedno imamo vse v svojih nogah, imamo prednost, vendar bomo morali začeti osvajati točke. Ostati moramo mirni, saj igramo dobro, manjka nam le večja zbranost v zaključkih akcij in tudi nekaj sreče. Ne dvomim, da se bomo znali odzvati in da bo vsak dodal svoj delež h končnemu uspehu,« je o ugodnem razpletu za mariborsko ekipo prepričan izkušeni Rok Kronaveter, ki je proti Muri dosegel izenačujoči zadetek. Po dveh zaporednih zmagah, še zlasti odmevna je bila zadnja v Stožicah, so trenutno veliko mirnejši v Celju. »Smo v pozitivnem nizu in v Mariboru ga želimo podaljšati. Pozorni bomo morali biti v obrambi, saj so Mariborčani v napadu zelo kakovostni, vendar sem prepričan, da imamo tudi mi potrebno kakovost in da jim lahko primerno odgovorimo,« je optimistično razpoložen celjski desni bočni branilec Amadej Brecel.

V prvi današnji tekmi bo Mura igrala v Sežani. Domači nogometaši so še v nevarnih vodah, ko gre za obstanek v ligi, aktualni državni prvaki pa si tudi še niso zagotovili nastopa v enem od evropskih pokalov. Vloga favorita vendarle pripada Sobočanom, tako kot jutri tudi Koprčanom, ki bodo doma igrali z zadnjeuvrščenim Aluminijem.

Zato pa bo vse odprto na srečanju med Olimpijo in Domžalami. Ljubljančani so po zmagah nad Muro in Mariborom, ko je že kazalo na njihov preporod, v preostalih sedmih tekmah osvojili le še osem točk. Prav Domžale so bile tiste, ki so jih v letu 2022 prve premagale. Nezadovoljstvo navijačev zeleno-belih je vse večje, trener Dino Skender je že zdavnaj izgubil njihovo zaupanje, zato so tri točke zanje nujno potrebne. Na drugi strani je v Domžalah vse skupaj veliko mirneje.

Pari 28. kroga, včeraj: Radomlje – Bravo, danes ob 15. uri: Tabor Sežana – Mura, ob 17.30: Maribor – Celje, jutri ob 15. uri: Olimpija – Domžale, ob 17.30: Koper – Aluminij.

Pari 21. kroga 2. lige, danes ob 15. uri: Gorica – Krško, Ilirija – Krka, Vitanest Bilje – Jadran Dekani, ob 16. uri: Brežice Terme Čatež – Beltinci, ob 20. uri: Triglav – Nafta, jutri ob 15. uri: Rudar – Roltek Dob, Primorje – Drava, Fužinar – Rogaška.