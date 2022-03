Ko so v Iraku vzpostavili »no-fly zone«, so najprej bombardirali vse telekomunikacijske stolpe in radarje, ki bi lahko pomagali iraški vojski. To cono so leta 2011 razglasili tudi v Libiji, takrat naj bi Nato pod patronatom Združenih narodov zaščitil civiliste, ki so protestirali proti režimu Moamerja Gadafija. In kako so to izvedli? Najprej so z raketami uničili vse radarske postaje in protiraketne sisteme, potem pa so z letali v tisočih naletih bombardirali letališča in vojaške objekte in enote. Kako torej sploh vzpostaviti takšno območje v Ukrajini? Zveza Nato bi morala najprej z raketami uničiti ruske radarje in rusko protiletalsko obrambo, ki je na ozemlju Rusije, Belorusije, Kaliningrada, zdaj je je nekaj tudi v Ukrajini. Bombardirati bi morali tudi ruska letališča. To bi sprožilo takojšen vojaški odgovor ruske strani in ruske rakete bi poletele na Evropo. Naj povzamem, takšna ideja je zelo nevarna in nepremišljena in neposredno vodi v stopnjevanje napetosti. In tudi Nato jo za zdaj zavrača. x Mladina