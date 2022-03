Vojna v Ukrajini traja že več kot tri tedne in več kot tri milijone beguncev je že zapustilo Ukrajino. Še vedno so najsrditejši boji v obkoljenem polmilijonskem Mariupolju, ki ga branijo elitne ukrajinske enote in ki je zadnje večje ukrajinsko oporišče med Krimom in Donbasom. Od 80 do 90 odstotkov stavb je porušenih, prebivalci nimajo ne vode ne elektrike in vse manj hrane, mrtvih naj bi bilo že več kot 2000 civilistov. Dva dni po ruskem bombardiranju gledališča je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavil, da je pod ruševinami »več sto« ljudi. Prvič je bil tarča ruskih napadov Lviv, mesto s 700.000 prebivalci na zahodu Ukrajine, pravzaprav letališče na robu mesta. Žrtev ni bilo.

Putin slavil junaštvo vojakov

Po trditvah iz ameriškega obrambnega ministrstva, ki jih posreduje ameriški tednik Newsweek, pa ima ruska vojske že zdaj velike težave, ker je – zaradi še vedno slabe organizacije in ukrajinskih napadov v zaledju – preskrba s hrano, strelivom, gorivom in opremo nezadostna, ruski vojaki pa se nočejo boriti. A tudi ruski častniki imajo nizko moralo, saj ne vedo, kateri so Putinovi vojni cilji, razen tega, da hoče ustrahovati Ukrajince. Poleg tega ne razumejo, zakaj Putin na zahodu Ukrajine ni presekal preskrbovalnih poti, po katerih ukrajinska vojska dobiva zahodne protitankovske in protiletalske rakete. Samo v torek so Ukrajinci na jugu uničili pet ruskih helikopterjev.

Sicer Putin trdi, da vse poteka po načrtih, čeprav ni osvojil še nobenega od desetih največjih ukrajinskih mest (Doneck in Luhansk so Ukrajinci izgubili leta 2014) in čeprav ruska vojska skoraj nikjer več ne napreduje. V petek pa je pred polnim moskovskim stadionom Lužniki praznoval osmo obletnico priključitev Krima in slavil junaštvo ruskih vojakov, ki se v Ukrajini »borijo proti genocidu nad rusko govorečimi v Donbasu«.

Xi pušča odprta vrata za sodelovanje z Zahodom

Sočasno sta se po videopovezavi skoraj dve uri pogovarjala Joe Biden in Xi Jinping. Ameriški predsednik je kitajskemu dal vedeti, da bodo zahodne države proti Kitajski uvedle sankcije, če bo z orožjem podpirala rusko agresijo. Sicer naj bi pred nekaj dnevi Moskva prosila Peking za brezpilotne letalnike. Na Zahodu pričakujejo, da se bo Peking distanciral od Moskve zdaj, ko je jasno, da je Putinu spodletelo zavzetje Ukrajine. Očitno pa Xi za sodelovanje z Zahodom proti Rusiji pušča odprta vrata, saj je po poročanju kitajskih medijev Bidnu dejal: »Za nas so dobri odnosi z ZDA pomembni, prav tako pa prizadevanje za mir v svetu (…) Vojna ni v interesu nikogar.« Za zdaj Bidnu ni uspelo, da bi Xi obsodil Putina in aktivneje nastopil proti ruski agresiji skupaj z zahodnimi državami. Vsekakor je Xi edini, ki lahko ustavi Putinovo agresijo v Ukrajini, saj je Rusija ob hudih zahodnih sankcijah postala povsem odvisna od Kitajske, ki je gospodarsko desetkrat močnejša. V naslednjih dneh in tednih se bo pokazalo, ali so ti pogovori odločilno vplivali na kitajski odnos do Rusije.

Putin pa je v telefonskem pogovoru z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem obtožil ukrajinsko stran, da pogajanja o premirju podaljšuje v nedogled s svojimi nerealističnimi zahtevami. Rusija zahteva od Ukrajine nevtralnost in demilitarizacijo. Ukrajina je pripravljena na nevtralnost, a kot je dejal turški zunanji minister Mevlüt Çavusoglu na obisku v Lvivu, hoče, da ji varnost zagotavlja vseh pet stalnih članic varnostnega sveta ZN, pa še Turčija in Nemčija. »Ob včerajšnjem obisku v Moskvi sem videl, da bi Rusija to lahko sprejela,« je še dejal Çavusoglu. Najbrž se Moskva in Kijev predvsem ne bosta mogla dogovoriti glede ruskega umika s sedaj zasedenih ozemelj ter o Krimu, Luhansku in Donecku.