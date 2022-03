Škandalozne barve zastave

V četrtek zvečer se je v Operi in baletu Ljubljana zgodil škandal. Po končani predstavi Faust, za katero naš kritik trdi, da je najboljša ljubljanska operna predstava zadnjih dvajset let, je na oder stopil režiser Frank Van Laecke in dejal, da z ljubljansko Opero ne bo več sodeloval, ker mu niso dovolili, da bi ozadje okna v enem izmed prizorov tik pred premiero spremenil v modro-rumene barve ukrajinske zastave v znamenje podpore državi v vojni. Pač tako, kot to počno operne in baletne hiše po vsem svetu, ki s predstavami in nastopajočimi glasno izražajo podporo Ukrajincem. Toda vodstvo Opere drobne spremembe ni dovolilo, ker da so »apolitična ustanova in ker politične teme umetnosti in umetniškosti ne smejo izrabljati zdaj, danes in v prihodnosti«.