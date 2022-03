Pod pritiskom novih članic Nata, ki zaradi boleče izkušnje s stalinistično SZ gojijo sovraštvo in strah do vsega, kar je rusko, so v Natu pričeli oblikovati agresivni odnos do Rusije in jo zaznamovati kot največjo sovražnico EU in Nata. Rusijo so praktično obkolili z vseh strani. Edina še neosvojena trdnjava sta ostali Ukrajina in Belorusija. Ker je bila Ukrajina z vojaškega in ekonomskega gledišča pomembnejša, Belorusija pa neosvojljiva, so se ZDA lotile sistematičnega osvajanje te države. Začeli so zelo nevarno igro in dokončno so se pokazale namere ZDA oslabiti Rusijo. Noben ruski voditelj ne bi mogel takega početja sprejeti kot dobronamernega. Hkrati s prikazovanjem Rusije kot največje sovražnice Evrope, so ZDA vsiljevale zahtevo po povečanju sredstev, namenjenih oboroževanju, kar najbolj koristi prav ZDA kot največji izvoznici orožja. Rusija je bila vse bolj nevarna, saj bi združena z Evropo postala v vseh primerih samozadostna in neodvisna od ZDA. To bi pomenilo začetek konca take Amerike, kot je sedaj. Morali so storiti vse, da se to ne bi zgodilo.

Za preprečitev tega scenarija je bila edina rešitev najti skupnega sovražnika. Žal so nekateri evropski politiki tej zvijači nasedli, drugi pa jo pod diktatom sprejeli. S podporo tej škodljivi doktrini se Evropa po diktaturi Amerike vse bolj oddaljuje od Rusije, namesto da bi oblikovala politiko postopnega približevanja. Amerika s tem uresničuje ekonomsko in vojaško okupacijo Evrope in bo od te vojne imela edina korist. Kje je zdrava pamet in odgovornost evropskih politikov? Pogrešamo odločnega voditelja v stilu Charla de Gaulla, ki se je edini upal zoperstaviti politiki ZDA.

Odkriti in prikriti namigi, da bodo Ukrajino sprejeli v EU in Nato, so opogumili njihove voditelje v prepričanju, da bodo s tem dosegli svoje politične cilje. Protiruska evforija jim je zameglila pogled in so spregledali globalne interese in razmerje moči v svetu. Rusija, obkoljena na zahodni meji ob dejstvu, da bi v primeru pristopa Ukrajine Natu na to ozemlje prišlo do namestitve težkega orožja, tudi atomskega, ni imela velike izbire. Krim je ena najbolj bolečih točk ruske obrambne strategije. Zamislimo si, da bi Sevastopol, kjer je baza črnomorske in sredozemske flote, vse od časov carske Rusije, kar naenkrat pristal na ozemlju Nata. Izguba Sevastopola bi bila za Rusijo z vojaškega vidika pogubna. Z vojaškega stališča ni bilo dileme. Krim, ki nikoli do leta 1956, ko ga je takratni vodja SZ Hruščov na način gostilniške kupčije dodelil Ukrajini, ni bil ukrajinski. Na tem ozemlju je tudi velika večina ruskih prebivalcev. In kaj je bilo pričakovati? Močno reakcijo Rusije ne glede na to, kdo bi bil predsednik. Po Putinovem prepričanju so bila ta dejstva upravičen razlog za okupacijo Krima in kasneje ob še hujših pritiskih za napad na Ukrajino. Odločno povem, da nasprotujem napadu na Ukrajino, še bolj pa sem ogorčen nad krutim ravnanjem ruske vojske nad ukrajinskim prebivalstvom. Jočemo in joče svet. Zakaj so to dovolili, ko bi bilo mogoče preprečiti vojaško obračunavanje in morijo v Ukrajini?

ZDA kot vodilna država, ki odloča o svetovnem redu, so tudi tokrat zakuhale največjo tragedijo v Evropi po 2. svetovni vojni. Skupaj z državniki Nata in EU so po moje enako odgovorni za nastali položaj kot Putin. Rusija je povedala, da je nesprejemljivo obljubljati Ukrajini sprejem v Nato in da naj se zahod drži obljube, da se ne bo širil do meja Rusije. Zahodni politiki so podlegli interesom ZDA, namesto da bi poskrbeli za dolgoročne interese Evrope. Temu je sledil ponižujoč in zaničevalen odnos do Putina, vzvišeno zavračanje Putinovih zahtev in tedensko stopnjevanje groženj s sankcijami. Takšno ravnanje Zahoda do Putina je bilo za nacijo, ki je z 20 milijoni mrtvih obranila Evropo pred nacizmom, ponižujoče. Ali so interesi ZDA več vredni od interesov Rusije?

To je moja resnica. Za več pa preberite kolumno Tomaža Mastnaka v Dnevniku z naslovom »Za čigave interese in korist?«.

Jožef Martini, Ljubljana