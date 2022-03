Muziciranje jih ohranja mladostne

Milan Pavliha je od samega začetka vodilna sila Godbe ljubljanskih veteranov (GLV), njen predsednik pa je bil do leta 2020. Glasbeniki, ki so pri sedemdesetih ali celo osemdesetih še vedno zaljubljeni v glasbo, imajo zvesto občinstvo, stanovalce domov za starejše in bolnike. Prihodnjo nedeljo pa bodo imeli koncert v Slovenski filharmoniji.