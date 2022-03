Štajerska avtocesta je bila zaradi nesreče zaprta med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Po podatkih Prometno-informacijskega centra je tam osebno vozilo trčilo v odstavno nišo, kraj nesreče so zavarovali gasilci, voznika pa so oskrbeli celjski reševalci in ga odpeljali v bolnišnico.

Zaradi nesreče je nastal daljši zastoj med Lukovico in Trojanami. Posledice nesreče so zdaj umaknili, še vedno pa prihaja na več odsekih do zastojev, potovalni čas pa se podaljša za približno pet minut. Zastoj ostaja tudi na regionalni cesti med Blagovico in Vranskim.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so bila v prometni nesreči na gorenjski avtocesti na priključku Kranj zahod v smeri Karavank udeležena tri vozila. Dva avtomobila sta poškodovana obstala na kraju, domnevni povzročitelj nesreče pa je pobegnil in se v Podtaboru izključil iz avtoceste. Po prvih podatkih v nesreči ni bil nihče poškodovan.

Policisti iščejo temen osebni avtomobil znamke Škoda, tipa kodiaq ali podoben. Očividce prosijo za informacije na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Voznike pa pozivajo, naj ustvarijo reševalni pas in upoštevajo prometna pravila.