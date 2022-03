Posadka, ki jo vodi izkušeni kozmonavt Oleg Artemiev, v njej pa sta še Denis Matvejev in Sergej Korsakov, je ob 15.55 po srednjeevropskem času vzletela na triurni let proti ISS, kjer jih bo glede na posnetke, ki jih je posredovala Nasa, pričakala ekipa dveh Rusov, štirih Američanov in Nemec.

Do nedavnega je bilo vesoljsko sodelovanje med Rusijo in zahodnimi državami eno redkih področij, ki ni preveč utrpelo sankcij proti Moskvi, uvedenih po ruski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim leta 2014. Vendar so se pojavile nekatere napetosti, zlasti potem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin leta 2018 imenoval nacionalista Dmitrija Rogozina za vodjo ruske vesoljske agencije Roskosmos.

Rogozin redno izkazuje svojo podporo temu, kar Rusija imenuje »posebna vojaška operacija« v Ukrajini, in trdi, da bi nedavne sankcije Zahoda, uvedene proti Moskvi, lahko povzročile strmoglavljenje ISS. Pred dnevi je namreč opozoril, da bi zahodne sankcije proti Rusiji lahko zmotile rusko oskrbovanje ISS in ob tem Zahod pozval k odpravi sankcij.

Za popravljanje orbite vesoljske strukture se uporabljajo potisniki ruskih plovil, ki so zasidrana na postaji. Postopek, ki ga izvajajo desetkrat na leto, da bi ga ohranili na pravi nadmorski višini ali da bi se izognili vesoljskim odpadkom na njegovi poti.