​Samsung z aprilom v Slovenijo prinaša dva nova mobilnika serije galaxy a. To sta srednjerazredni galaxy a53 in cenovno ugodni galaxy a33. Napravi sta na prvi pogled skoraj identični. Obe imata že znano barvito plastično samsungovsko hrbtišče z nekoliko dvignjeno ploščadjo za kamero. Razlikujeta se predvsem na prednji strani, kjer imata obe napravi ploščat zaslon z nekaj obrobe. A33 ima te na bradi malenkost več, prav tako se z vrha čela spušča ovalni izrez za kamero. Pri a53 je prednja kamera zgolj pika sredi čela zaslona.

Napravi se razlikujeta tudi po kvaliteti zaslona in zaradi različne debeline obrobe tudi po diagonali, a je ta razlika minimalna. Dražji galaxy a53 ima AMOLED-zaslon s 120-herčnim prikazovanjem slik in diagonalo 16,5 centimetra (6,5 palca). Ločljivost zaslona je 2400x1080 oziroma 405 pik na palec (ppi). Cenejši a33 ima medtem AMOLED-zaslon z 90-herčnim osveževanjem slike, diagonalo 16,25 centimetra (6,4 palca). Tudi tu je ločljivost 2400x1080, zaradi malenkost manjše diagonale pa je gostota pik za odtenek večja in znaša 411 ppi. Izpostaviti gre, da frekvenci zaslonov nista prilagodljivi.

Kot rečeno sta glavni novosti naprav večja baterija in prehod na Samsungov lastni procesor. Baterija bo pri obeh po novem s kapaciteto 5000 miliamperskih ur (mAh), kar je na papirju zelo dobro. Podjetje obljublja dva dni avtonomije, a je to zelo odvisno od uporabe, 5G-omrežja, svetlosti zaslona … Mobilnika podpirata tudi hitro 25-vatno žično polnjenje. Boste pa polnilnik zaman iskali v škatli ob nakupu, a je zato tudi cena telefona nekoliko nižja. Oba mobilnika imata na vseh trgih isti procesor exynos 1280. Gre za Samsungov lastni izdelek, s katerim nimamo izkušenj, zato težko vnaprej kaj napovedujemo. Naj bi bil predvsem varčen, medtem ko po samih zmogljivostih stvar še ni povsem jasna. Zasledili smo podatke, da po procesorski moči zaostaja za lanskim snapdragonom 778G, ki ga najdemo v mobilniku galaxy a52s, a nič uradnega. Če se neuradni podatki izkažejo za točne, potem bo procesor zanimiv predvsem v cenejšem segmentu a33, medtem ko pri a53 nekoliko manj.

Galaxy a53 z enako kamero kot a52s, a razlike v kvaliteti so mogoče

Primerjava novega galaxyja a53 z a52s je tudi sicer na mestu. Napravi si namreč delita kamero. To pomeni, da je a53 na prednji strani opremljen s kamero z ločljivostjo 32 milijonov pik (MP), na hrbtni strani pa ima trojno kamero. Glavna kamera ima ločljivost 64 MP in optično stabilizacijo slike, ultraširokokotna ima ločljivost 12 MP in vidni kot 123 stopinj, bližinska oziroma makrokamera pa 5 MP. Na hrbtni strani najdemo tudi globinsko kamero, ki pomaga pri ostrenju, ni pa teleobjektiva. Kamere a52s so se na nedavnem testu izkazale kot zelo dobre za fotografiranje v tem cenovnem razredu, je pa težko zagotoviti, da bodo rezultati a53 identični. Drug procesor običajno pomeni tudi drugačne fotografije. Cenejši a33 ima medtem 48-MP glavno kamero, 8-MP ultraširokokotno kamero, 5-MP bližinsko oziroma makrokamero ter globinsko tipalo. Na prednji strani je kamera za sebke 13-MP.

Napravi prihajata v dveh različicah, s 6 ali 8 GB delovnega spomina in 128 ali 256 GB prostora za shranjevanje. Na voljo je tudi razširitev do 1 TB s kartico microSD, ločenega vhoda za slušalke ni. Odpornost proti vodi in prahu pa je po standardu IP67, kar pomeni potopitev v globino do enega metra do 30 minut. Oba mobilnika podpirata omrežja 5G, ne podpirata pa povezljivosti po standardu WiFi 6, temveč največ WiFi 5, kar pomeni nekoliko večjo porabo energije in nekoliko nižje najvišje hitrosti wifi prenosa.

Galaxy a53 5G v redno prodajo stopi s 1. aprilom in ceno 449 evrov. Galaxy a33 5G stane 100 evrov manj, v redno prodajo pa pride proti koncu prihodnjega meseca.