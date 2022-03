Dva premijca, dve uri in še slušalke

Kitajski Xiaomi je ta teden predstavil svoja nova premijska mobilnika xiaomi 12 in xiaomi 12 pro ter malenkost manj premijski mobilnik xiaomi 12x. Vse tri naprave zaznamujejo 12 let delovanja tega podjetja. Poleg mobilnikov so na ogled postavili tudi novi pametni uri watch s1 in watch s1 active ter brezžične slušalke buds 3t.