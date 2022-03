Ob vsem tem Hayut še naprej trdi, da ga je dokumentarec napačno prikazal in da bo opral svoje ime. In kako ga je sploh prikazal dokumentarec, ki bo dobil tudi svojo igrano filmsko različico? Leviev je ženske, ki so postale njegova tarča, prepričal, da je sin kralja diamantov Leva Levieva. Zavedel jih je z lažnim prikazovanjem svojega luksuznega življenja, potem pa jih prosil, naj mu posodijo denar, ker so ga sovražniki spravili v težave. Na tak način je od žensk izvlekel milijone dolarjev. Netflix je razkril nekatere od njegovih prevar, prav tako pa tudi številne psevdonime, ki jih je uporabljal, a kot se je izkazalo, Hayutu slava godi, tudi če je negativna.